Liberan a funcionarios secuestrados por el ELN en Bolívar

Este es el momento en el que son liberados cinco funcionarios del municipio de Santa Rosa del Sur, Bolívar, por parte del ELN. Foto @DefensoriaCol/Twitter

La Defensoría del Pueblo confirmó la liberación el lunes 26 de junio de 2023 de los cinco funcionarios de la Alcaldía de Santa Rosa del Sur (Bolívar), quienes estuvieron, durante 17 días, en poder de hombres del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Tal y como lo había denunciado el alcalde de esta población, Fabio Orlando Mendoza.

Los empleados públicos que fueron entregados a una delegación humanitaria fueron Vladimir Díaz Ravelo, secretario de Movilidad; Anyi Lorena Roa, practicante de Comunicación Social de la Universidad de Pamplona (Norte de Santander) y los agentes de Tránsito Arnold Delgado Quitian, Dany Tuesta Reyes y Andrey Martínez, que se encontraban en capacitación al momento de su secuestro.

Por intermediación de la Defensoría del Pueblo y la iglesia católica, el ELN liberó el lunes 26 de junio a los cinco funcionarios del municipio de Santa Rosa del Sur (Bolívar) que estaban secuestrados. Video @DefensoriaCol/Twitter

“Agradecer a la Defensoría del Pueblo y a la iglesia católica por el corredor humanitario que nos permite volver a la libertad y a nuestras familias”, dijo uno de los privados de libertad, con voz entrecortada, mientras sostenía una bandera de la entidad; como parte del registro de este momento, con el que pusieron fin a su tiempo en cautiverio.

Los funcionarios fueron liberados luego de que el ELN se atribuyó el hecho y pidió un corredor humanitario para poner en libertad a los hombres y mujer secuestrados. Los seres queridos de los secuestrados tuvieron la oportunidad de ir hasta este terreno y establecer diálogo con los captores.

Días de angustia

Estas cinco personas habían sido retenidas en el sitio conocido como “La Y” de este municipio, de 42.000 habitantes y que está ubicado a 720 kilómetros de Cartagena. Hecho evidenciado en su momento por el mandatario local, quien en diálogo con los medios puso en conocimiento esta situación, que causó zozobra entre los familiares de estas personas.

“Hasta el momento no se tiene ninguna comunicación, ningún dato comprobado, no se ha tenido un pronunciamiento por el grupo captor, no se sabe la justificación, no se sabe el porqué de las cosas. Lo que sí tenemos claro es que son cinco funcionarios de la administración municipal que estaban cumpliendo una misión de capacitar y formar a la comunidad”, señaló el alcalde de Santa Rosa del Sur a Blu Radio.

En esta zona del sur de Bolívar, operan —además de hombres del ELN— tropas de las disidencias de las FARC, el frente 37, que tiene presencia en los Montes de María, en Bolívar, y gran parte del departamento de Sucre. Además otras bandas al margen de la ley que tienen injerencia en la costa norte del país.

En desarrollo...