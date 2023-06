Hinchas de Millonarios le robaron el celular a una periodista que cubría los festejos por el título 16

Bogotá. Junio 24 de 2023. Ambiente previo a la gran final Liga BetPlay I-2023 - Millonarios vs Nacional. En la foto: Alrededores del Campin. (Colprensa - Camila Díaz)

Millonarios FC logró su decimosexto título de Liga en Colombia tras derrotar 3-2 en la tanda de penaltis a Atlético Nacional, luego del empate 1-1 en los 180 minutos. Aunque el Distrito dio un parte positivo en materia de seguridad y convivencia tras los festejos de la hinchada embajadora, con el pasar de los días han salido a la luz actos que opacaron la histórica noche del sábado 24 de junio.

Fue el caso de la periodista Mayra Tenorio, de CityTV, que se encontraba fuera del estadio Nemesio Camacho El Campín, al momento de que los capitalinos consiguieron un nuevo campeonato. Los aficionados cantaban al unísono “millos, millos” cuando la profesional se percató de que no tenía consigo su celular, con el que estaba al tanto de que se comunicaran de la emisión de noticias para mostrar el ambiente a las afueras del escenario.

Pese a que Mayra pregunta a una de las personas que la acompañan por el dispositivo móvil, el cual fue arrebatado segundos antes, otras personas prefieren lanzarle espuma antes de intentar dar con el paradero del celular. Algunos de los fanáticos miraron hacia el suelo para ver si simplemente se había caído mientras la periodista se lamentaba por lo sucedido en medio de su labor.

La compañera de Mayra, Nia Maldonado, fue quien realizó la denuncia y lamentó la situación de seguridad en Bogotá: “El sábado estuvimos acompañando a los hinchas de @MillosFCoficial en su GRAN VICTORIA en @Citytv y @CityNoticiasTv. Todos los periodistas en un punto diferente, celebrando con ellos. Cuando @Mayratenorior lamentablemente fue víctima de hurto por parte de alguno de estos sujetos. A ciencia cierta no les puedo decir quién fue, en la grabación de la cámara no se ve quién es exactamente. Pero tenía que haber sido alguien que estaba “celebrando” con ella. No hay derecho para que mientras hagamos nuestro trabajo y estemos del lado de ustedes nos pase esto”.

Robo a periodista de City TV en medio de festejos de hinchas de Millonarios

Ocho hinchas de Millonarios habrían participado en ataque con machete a aficionado del Nacional asesinado en Bogotá

A menos de 24 horas de que las autoridades de Bogotá y Medellín felicitarán a la hinchada de Millonarios y Atlético Nacional por su “comportamiento ejemplar” tras la final del futbol profesional colombiano, empiezan a conocerse los rostros de quienes, en el balance de orden público reciben el trato de “casos aislados”.

Riñas, disturbios e, incluso, homicidios, como el de Juan Sebastián Cobiativa, de 24 años, que para pasar el trago amargo de ver a su equipo perder decidió tomarse unas cervezas en un bar de Suba Rincón.

Sin embargo, no contaba con que se encontraría con un grupo de hinchas de Millonarios con los que pasaron de las miradas a las palabras, y de las palabras a los golpes.

“Tenía alguna rencilla con una persona. Se retiró del lugar, precisamente, para evitarlo. Una mala palabra, un mal comentario, la intransigencia de la gente”, narró para el Ojo de la noche Manuel Núñez, amigo de la familia.

Pero empeñados en continuar la discusión, los azules lo siguieron hasta la puerta y, una vez en la calle, al menos ocho personas lo atacaron con armas cortopunzantes, entre las que –según testigos– se contaban machetes.

“Fue agredido por más de ocho personas con cuchillo y machete, con sevicia se lo llevaron por delante. Acabaron con la vida de él, y no solo con la de él, sino con la tranquilidad de los familiares”, lamentó Manuel.

Esa herida le habría causado su muerte cuando era trasladado de urgencia al Hospital de Suba, en medio de un hecho de intolerancia que ensombrece la fiesta futbolera, a pesar de la captura de tres de los implicados que, según las autoridades, se habría logrado a unas cuantas horas de la tragedia.