Debate sobre transferencias de EPM a la Alcaldía de Medellín fue nuevamente suspendido

Aura Marleny Arcila perdió su investidura por violar el régimen de inhabilidades por parentesco, según confirmó el Consejo de Estado. Foto: Concejo de Medellín

El proyecto por el cual la Alcaldía de Medellín busca transferir a sus arcas $330.000 millones por parte de la EPM parece no tener fin luego de que se suspendiera nuevamente el debate que se adelantaba en el Concejo de Medellín para que se aprobara la iniciativa impulsada desde la entidad que dirige Daniel Quintero.

En medio del sexto intento por sacar adelante la discusión en el recinto, el Consejo de Estado confirmó la perdida de investidura de la concejala Aura Marleny Arcila. La cabildante ya había sido despojada de su puesto desde el pasado 9 de mayo de 2023, pero se había mantenido para poder votar por la aprobación del proyecto, a pesar de que su plaza era reclamada por Carlos Mario Mejía, designado como su reemplazo.

La sesión, que se extendió por más de seis horas con intervenciones de concejales de las comisiones Primera y Segunda, fue pausada repentinamente una vez publicada la confirmación de la decisión del ente judicial luego de que Arcila hubiera hecho un pedido de aclaración sobre la medida.

La ahora excabildante perdió su curul por violar el régimen de inhabilidades por parentesco luego de confirmarse que es hermana de Élkin Darío Arcila Giraldo, que ejerció un cargo directivo en el Instituto para el Desarrollo de Antioquia (Idea) en un rango de 12 meses anteriores a su elección como concejala.

El Consejo de Estado decidió no acceder ante las solicitudes de aclaración y adición de la sentencia que ya había sido estipulada el 5 de mayo de 2023 por la Sección Primera del ente judicial, razón por la cual Arcila no podrá permanecer en su puesto, así como no estará en condiciones de votar por la aprobación del proyecto.

La exconcejala hacía parte de los miembros de la Comisión Primera que iban a votar positivamente por la iniciativa junto a Babinton Flórez y Carlos Romero, mientras que Daniel Duque, Sebastián López y Simón Pérez se habían manifestado públicamente en contra del proyecto en múltiples oportunidades.

Precisamente, los miembros del Concejo que hacen parte de la oposición al alcalde Daniel Quintero, uno de los promotores de la iniciativa, fueron quienes presentaron la decisión publicada por el Consejo de Estado cuando habían transcurrido varias horas de comenzada la discusión.

Tras ello, la presidenta de la Comisión Segunda, Lina García, que protagonizó un altercado con el concejal Julio González en el anterior debate, decidió dar por culminada la sesión para estudiar el documento en el que se ratifica la sanción a Arcila sin dar una fecha para la reanudación del debate.

Tras la ya confirmada salida de la excabildante y la llegada de Carlos Felipe Mejía, que se ha manifestado en contra de la propuesta, las votaciones en la Comisión Primera estarían a favor de la oposición, abarcando los votos de Simón Pérez, Sebastián López, Daniel Duque así como el mismo Mejía, que ya estaría en capacidad de votar.

Los únicos que votarían por la aprobación del proyecto en la Comisión Primera serían Carlos Mario Romero y Babinton Florez, aunque se mantiene a la expectativa el voto del concejal Carlos Ríos, que aún no ha confirmado a qué bando apoyaría cuando se vote la medida, situación que se iba a llevar a cabo el lunes 3 de julio de 2023 antes de que se suspendiera nuevamente el debate.

En la Comisión Segunda, los votos por la aprobación serían mayoría, teniendo en cuenta la posición de Fabio Rivera, Lucas Cañas, Lina García y Jaime Cuartas que apoyan la propuesta, mientras que Claudia Ramírez y Alfredo Ramos están en contra. La cabildante Dora Saldarriaga no ha dado pistas sobre su posición en torno a la medida.