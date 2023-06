Colombianos en Venecia cogieron a un italiano a golpes porque lo confundieron con un ladrón

“Denuncié. Con mi familia hemos decidido que llegaremos hasta las últimas consecuencias

Diego Nason, un ciudadano italiano, fue agredido por un grupo de colombianos luego de ser confundido con un ladrón. Así lo dijo él mismo a medios de comunicación de Venecia, lugar exacto en el que se desataron los hechos.

Según relató Nason, había salido del negocio de su padre, donde trabaja, cuando fue interceptado por aquellas personas que alegando que era un carterista’ lo golpearon en repetidas ocasiones.

“Eran animales. Cinco contra uno como si yo fuera un pedófilo fugitivo, eso no es aceptable”, denunció Nason. “Dijeron que les había robado. Recuerdo haber gritado y si los transeúntes no hubieran intervenido, tal vez yo no estaría aquí”, añadió en medio de las declaraciones que ha otorgado a la prensa desde lo ocurrido.

“Acababa de salir de la tienda de vidrio de mi padre, donde trabajo, en Salute. Sentí que me agarraban y me sacudían por detrás. Eran dos mujeres de 40 años, dos hombres de 30 años, que son los que me golpearon, más otro hombre mayor y una niña pequeña. “Eres un ladrón”, decía ella, “agarraste mi bolso”, repitió la mujer. Traté de defenderme, le agarré el codo y le dije que no había tomado nada. Luego me empujaron al suelo y me patearon y golpearon. No tuve tiempo de reaccionar, estaba hablando por teléfono con un amigo mío”, resaltó la víctima de 33 años de edad.

“Me sentaron, me patearon la cara, me abofetearon, me patearon. Me mantuvieron inmovilizado en el suelo con la presión de una rodilla en mi cabeza y espalda. Seguían diciendo que había tomado una billetera, hablando con acento hispano. Debo agradecer que en ese momento pasaron el concejal Paolo Ticozzi y la señora Francesca Bonollo, y otros que me protegieron de la golpiza”, reiteró Diego.

“Estaba en el suelo, tenía sangre goteando en mi cara. No me dejaron moverme, pero dejaron de golpearme. Los oí repetir a los transeúntes que yo había robado y mientras tanto hurgaban con las manos en mis bolsillos. Yo mismo saqué las llaves de mi coche, las llaves de mi casa y mi cartera: todo lo que tenía. ‘No te quité nada, trabajo aquí', le dije”, señaló al hablar del ataque en su contra.

“Había visto pasar a dos mujeres justo antes, pero no puedo decir que fueran carteristas. Es posible que alguien le dijera erróneamente al grupo de extranjeros que me atacaron que estaba cerca cuando se dieron cuenta de que ya no tenían su billetera. Pero mi familia y yo no descartamos que me siguieron, después de salir de la tienda, con la intención de atacarme. Solo sé que tenía 50 euros en mi billetera y después de mostrárselo no los encontré más”, desarrolló al contar su historia.

El hombre fue llevado a un centro médico asistencial para ser atendido. Estuvo hospitalizado durante una noche y con una incapacidad de 30 días. “Denuncié. Con mi familia hemos decidido que llegaremos hasta las últimas consecuencias. Pero no quiero que se les deje libres para tomar el primer avión para escapar y regresar a su país. Tienen que explicar por qué hubo tanta brutalidad”, señaló.

“Se quejaban de que les habían robado y no me dejaban hablar. Sin ninguna prueba. Además, no encontraron la billetera: la pelea terminó gracias a los transeúntes y a que los carabineros llegaron de inmediato. La denuncia está hecha, espero que no los dejen salir de Venecia, pero me dijeron que nadie los ha visto desde entonces”.

“Me gustaría volver a encontrarme con ellos. Bastaría con que me dijeran: “perdón, nos equivocamos”. No quiero que me devuelvan los 50 euros que me robaron de la cartera cuando se los di para convencerlos de que no era un ladrón. Si se los quedan, solo díganme “perdón” por esa tontería Temo no volver a verlos nunca más”, concluyó la víctima.