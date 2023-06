A Wilder Medina le tocó hacer diligencias en bus y lo presumió en sus redes sociales.

Wilder Medina le envió un contundente mensaje a los creadores de contenido.

A pesar de haber nacido en Antioquia, tras retirarse del futbol profesional Wilder Medina se radicó en Bogotá; sin embargo, habitualmente visita Ibagué, ciudad en la que jugó para Deportes Tolima entre 2008 y 2012 y en donde es muy querido por los fanáticos del club vino tinto, ya que allí marcó 52 goles.

Te puede interesar: Gobierno volverá a presentar proyecto de ley de sometimiento, luego de haberse hundido en el Congreso

Tras su paso por Survivor, la isla de los famosos, el exfutbolista ha mejorado en el trato que les da a sus fans en redes sociales, mostrando lo que hace a diario en su vida tras el fútbol. Durante la tercera semana de junio Wilder realizó una historia que llamó la atención de sus más de 45.000 seguidores en Instagram, ya que este se mostró en una faceta que muchos pensaron sería imposible para una figura pública.

El exfutbolista publicó una serie de videos durante su visita a Ibagué en la que afirmó se encontraba realizando algunos trámites, pero lo que llamó la atención de los monstricos, como Medina se refiere a sus seguidores, es que el atacante estaba a bordo de un bus de servicio público.

Te puede interesar: Después de ocho años, proyecto de las piscinas olímpicas en Ibagué no se “ahogará” de nuevo, promete el alcalde

“Oigan monstricos, el monstrico va en buseta hoy acá en Ibagué, la verdad el carro tiene pico y placa hoy acá en Ibagué entonces no lo pude sacar, entonces dije “bueno no perdamos la humildad y vámonos en buseta””.

Wilder aprovechó la oportunidad para contar la reacción que tuvieron los ibaguereños al verlo movilizarse por la ciudad en bus, afirmó que a varios les dio alegría observar como el exfutbolista no ha perdido su esencia, por lo que aconsejó a sus seguidores no perder la humildad en ningún momento.

Te puede interesar: Reconocido comediante de ‘Sábados Felices’ fue asaltado: el crimen terminó en balacera

“Mucha gente extrañada acá porque bueno, el monstruo en buseta, a otros les da alegría porque no pierdo la humildad, entonces un consejo para ustedes no pierdan la humildad”.

De la misma forma, Medina les envió un tajante mensaje a los creadores de contenido del país, señalando que muchos influenciadores no salen a la calle de manera natural para no ser vistos por las personas, por lo que Wilder afirmó que el tener dinero no es algo que debería cambiar a las personas.

“Yo no soy como esos influencers que se ponen gafas, gorras, bufandas, que para que nadie los vea, no papá, no podemos cambiar así tengamos mucha money, no podemos olvidar de dónde venimos”.

Horas más tarde, Wilder subió una nueva historia, pero ahora a bordo de una motocicleta que afirmó era de su cuñada, señalando que otra de las cosas que lo hicieron viajar a Ibagué eran sus intenciones de comerse un tamal tolimense; además de que al exfutbolista se le ha visto disfrutando del Festival Folclórico Colombiano que se llevará a cabo hasta el 2 de julio en la Capital Musical de Colombia.

El exfutbolista afirmó que varias personas se sorprendieron al verlo a bordo del servicio público.

Medina recordó sus problemas con las drogas en ‘Survivor’

Luego de que Wilder Medina se retirará del fútbol profesional en 2017, poco se ha conocido de la vida personal del antioqueño que no ha dejado el deporte, ya que tras su paso por Survivor se ha vuelto más activo en las redes mostrando como es parte de varios torneos aficionados en Bogotá. El número de seguidores de Medina aumentó luego de que el exfutbolista recordará en el reality los problemas que tuvo con las drogas.

“Me acordé de la vida, de los golpes que da la vida, de los errores que cometí y no pude llegar mucho más allá en el fútbol por culpa del alcohol y las drogas, no pude”, dijo Medina.

Medina afirmó que comparte sus triunfos personales con su familia, ya que son ellos quienes lo han visto crecer desde el ámbito personal por fuera de las cámaras del deporte; en aquella oportunidad recalcó en que él es una persona que cree en las oportunidades.

“Y cada triunfo que yo haga en la vida como lo estoy haciendo acá se lo voy a dedicar a Dios, a mis hijos y a mi madre, que son personas que han estado ahí, viéndome crecer no como el futbolista, sino como persona. Si me equivoco vuelvo a empezar, creo en las terceras oportunidades”.