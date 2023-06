“Soy una demócrata, no voy a expropiar”: Cecilia López habló de su salida del gabinete de Gustavo Petro

Dijo que el presidente le aprobó, antes de irse, 6 millones de hectáreas listas para empezar la reforma

En abril del año en curso, el Gobierno de Gustavo Petro vivió uno de sus mayores puntos de quiebre, luego de que se solicitara la renuncia protocolaria de todo el gabinete de ministros. De esa orden, hecha por parte del mandatario nacional, resultó la salida de Cecilia López, quien se desempeñaba como jefa de la cartera de Agricultura. En una entrevista otorgada al diario El Tiempo, la exministra habló de las razones que la llevaron a salir del cargo.

Tal y como lo detalló en su charla con ese medio de comunicación, el tema de le expropiación hizo que ella tomara una decisión definitiva. Estaba en desacuerdo, dice, y nunca tuvo dificultades para reconocerlo. Para aquel momento, recuerda, el proceso de la reforma rural iba lento, y aunque Fedegán ya había ofertado tierras, aquellos espacios “no correspondían con las zonas de mayor demanda en las que el presidente dijo que nos concentráramos”.

“Yo tenía un plan para encontrar 6 millones de hectáreas en esa zona. Ahí me di cuenta de que el presidente estaba molesto y empezó a surgir la idea de que había que ser más duro. Un día me llamaron de Palacio y me dijeron que llegó un artículo del Plan de Desarrollo con el que se podía expropiar. Inmediatamente llamé a Gerardo Vega, director de la Agencia Nacional de Tierras, y le dije: ¿Usted cómo está haciendo esto sin consultarme? Respondió que cumplía el mandato del presidente. Así que me fui para allá y Laura Sarabia llegó con Gerardo, lo cual me pareció insólito”, añadió a su relato con el diario nacional ya citado.

“Pregunté de quién era ese artículo. Del presidente. Y yo golpeé la mesa y dije: yo soy una demócrata, no voy a expropiar y tienen mi renuncia irrevocable. Cuando salí de ahí, me llamó Laura y me dijo que el presidente lo había retirado. En ese momento sentí que estaba respaldada ¡o boba!”, agregó.

Según ella, salió de su cargo por la visión que tenía. Prueba de ello, argumenta, fue la entrada de la nueva ministra, Jhenifer Mojica, quien sin estar posesionada en el cargo todavía, se acercó al Congreso, de la mano de Gerardo Vega, para intentar meter el artículo. Eso, sin embargo, no rindió frutos, y la iniciativa no quedó.

Cecilia López destacó que no pretende cuestionar a la funcionaria que entró a reemplazarla en su cargo, pues ya está fuera del gabinete, y no es su tarea, pero envió un mensaje claro: “asegúrense de lo que van a decir. El presidente me aprobó antes de irme 6 millones de hectáreas listas para empezar”.

En su entrevista con el periódico nacional se refirió, además, a los escándalos que hoy tienen en el ojo del huracán al Gobierno Petro, desde el escándalo de las chuzadas y el polígrafo de Laura Sarabia y las declaraciones de Armando Benedetti. “No me sorprende, no hay presidente que pase por el Gobierno sin tener una crisis que lo marque. Y parte de su éxito es la forma en la que lo maneje. Desde Turbay, pasando por Betancur o Samper, he visto de cerca muchas crisis”, dijo.

Dijo que para avanzar es importante dejar la pelea atrás y olvidar el primer año de administración. “Porque la situación económica no es como creíamos y ya hay signos preocupantes de desaceleración. Yo sí quisiera decirle al presidente que pueblo somos todos, no solo los pobres o los marginados. Yo me siento tan del pueblo colombiano como cualquier indígena o afro (...) yo sigo comprometida con el cambio, pero tengo diferencias con el presidente en el cómo”, agregó.

Detalló que en al actual gabinete, tras su salida y la de la mayoría de sus colegas, hay muchas personalidades de valor. “Un si quisieran borrar lo que hicimos no pueden. Pero lo que a mí sí me preocupa y, diciendo que yo valoro mucho el activismo, es que esto no puede ser a punta de activismos. Es imposible porque el activismo no tiene experiencia y no conoce los límites que exige estar en el Estado”, mencionó.