“Golpe de estado” en Atlético Nacional: así fue como los jugadores no respetaron las decisiones de Paulo Autuori en plena final

Dorlan Pabón de Atlético Nacional fue uno de los que desestimó las decisiones de su propio técnico y ordenó los cambios al final del partido contra Millonarios.

La noche de Bogotá se tiñó de azul en la gran final del Fútbol Profesional Colombiano. En un estadio Nemesio Camacho El Campín a reventar, Millonarios se consagró campeón de la Liga BetPlay I-2023 en una dramática serie de penales ante Atlético Nacional y bordó su estrella número 16 en su escudo.

Fuera del punto principal de la conversación, el cual fue el título de los capitalinos, otro de los aspectos que está rondando el debate en la esfera deportiva fue la “desobediencia” de los jugadores del Verdolaga a las decisiones tomadas por su director técnico Paulo Autuori.

A la altura del minuto 90+1 Autuori había ordenado el ingreso de los jugadores Jarlan Barrera y Jhon Duque al terreno de juego y quienes iban a salir, en un principio, eran Sebastián Gómez y Nelson Palacio; no obstante, los cambios no se dieron así debido a las órdenes de otros jugadores.

Fueron Dorlan Pabón y Danovis Banguero quienes se acercaron a hablar con su director técnico para ordenarle que quienes necesitaban salir eran Cristian Castro y Jhon Solís (ambos llevaban menos de 30 minutos de juego).

Los cambios se dieron de la forma en la que los jugadores exigieron dejando a un lado la autoridad de Autuori como director técnico. El hecho fue considerado como una “pérdida deliberada de tiempo” por parte de la hinchada Embajadora; sin embargo, la confusión era evidente en el cuadro antioqueño que dejó una imagen de “camerino roto” tras esta acción.

Vea aquí el momento en el que los jugadores de Atlético Nacional desobedecieron las órdenes de Paulo Autuori y tomaron por mano propia la decisión de los cambios al final del partido:

En la rueda de prensa pospartido el timonel brasileño se refirió sobre lo acontecido argumentando que efectivamente fue un error, pero que él no tuvo participación alguna en lo acontecido (haciendo referencia a que las órdenes fueron dadas por los jugadores):

“Uno cuando analiza fue un error grave, mío no fue. La idea de quién iba a salir estaba clara y anotada. No puedo permitir hablar de eso, no puedo. Uno ve el histórico y ve si han pasado cosas así, para mí el deporte es lo más importante”.

Esta situación no cayó con amabilidad en la esfera del conjunto antioqueño que está exigiendo principalmente la salida del director técnico, quien fue señalado de no tener autoridad en el punto más crucial del compromiso, aparte de no tener claridad al momento de establecer el esquema táctico para la serie definitiva.

Así logró Millonarios su estrella 16 en la historia

Nacional fue quien golpeó primero en la final. Al minuto 31′ Danovis Banguero recibió la pelota por el sector izquierdo y envió un centro de primera intención al corazón del área, allí apareció el delantero Jefferson Duque para empujar la pelota y mandar arriba a los paisas en el marcador 0-1.

El entretiempo le funcionó a los capitalinos para refrescar sus ideas de juego y salieron con una faceta totalmente ofensiva. Al minuto 70 cayó la recompensa para los locales. Elvis Perlaza mandó la esférica al área Verdolaga y tras una serie de rebotes, esta le cayó al defensor Andrés Llinás que en dos tiempos controló y soltó un remate rápido de derecha para superar al guardameta Kevin Mier y firmar el empate 1-1 en la pizarra.

Todo se definió desde el punto penal donde el guardameta Álvaro Montero (Millonarios) atajó las ejecuciones de Jarlan Barrera y Cristian Zapata, Dorlan Pabón falló también su disparo, dejando todo a manos de los bogotanos que con los goles de Jorge Arias, Juan Carlos Pereira y Larry Vásquez coronaron a Millonarios campeón del FPC.