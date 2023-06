Cintia Cossio y su cuñada replicaron el baile de Shakira y Karol G en TQG y así les fue/ Imagen @soycintiacossio

A mediados de febrero, Shakira y Karol G revolucionaron al mundo con su colaboración musical llamada ‘TQG’, cuyo video musical ya va por más de 600 millones de visualizaciones en YouTube. Aunque desde unas semanas antes ya se especulaba de su junte, no fue hasta que lanzaron el video que se confirmó su trabajo en conjunto.

Por otro lado, en el videoclip hay una escena en la que las cantantes bailan juntas que se volvió viral entre las redes sociales, por lo que todo el mundo quiso replicar la danza que rápidamente se volvió un trend en Instagram y TikTok. Ahora bien, aunque ya han pasado cuatro meses desde el lanzamiento del video, Cintia Cossio y su cuñada, Carolina Gómez, quisieron revivir el mencionado baile y hacer su propia versión.

Fue así que el sábado 24 de junio, Cintia Cossio compartió el video bajo la descripción de: “Llegamos como tres meses tarde a este trend, pero no queríamos quedarnos sin hacerlo. Estos 25 segundos nos tomaron mas de 5 horas de producción”.

A su vez, entre los comentarios de la publicación, Carolina Gómez escribió: “Amé grabar este video, se sintió lindo que todo un equipo se uniera para sacar este resultado. Doña Cintia lo hizo increíble”.

Y es que, en lo corrido de estas horas, el video de Cintia y Carolina ya reúne más de 300.000 me gusta. Vale la pena mencionar que, Cintia Cossio es una de las influenciadoras de mayor reconocimiento en el país y en redes sociales como Instagram ya tiene más de seis millones de seguidores. No hay que olvidar que la paisa también es modelo de OnlyFans.

Por su parte, Carolina Gómez apenas está comenzando en las rede sociales. Su nombre comenzó a sonar con fuerza entre los medios de comunicación tras confirmarse su relación sentimental con Yeferson Cossio, creador de contenido.

A continuación, el video compartido por Cintia Cossio en sus redes sociales:

Cintia Cossio habló del motivo por el que casi no publica fotos con su esposo

Una de las parejas conformadas por influenciadores que gozan de gran popularidad en el país es la Cintia Cossio y Jhoan López. Aunque los creadores de contenido se dejan ver con gran frecuencia en sus Historias de Instagram o en algunos videos que graban en conjunto, lo cierto es que la paisa casi no publica en el feed de su Instagram fotografías con su esposo y recientemente compartió el motivo detrás de su decisión.

Así las cosas, cuando Cossio por los recientes días abrió la ventana de preguntas desde sus Historias de Instagram, uno de los tantos usuarios que la sigue en dicha red social le manifestó su curiosidad por saber: “¿Por qué casi no subes fotos con Jhoan?”; al respecto la también modelo de OnlyFans lo resumió todo a que su pareja no le gusta tomarse fotos profesionales y a ella sí, por lo tanto, ella decidió no compartir casi imágenes con él.

“Como ustedes pueden notar, a mí no me gusta subir fotos caseras. Casi todas mis fotos, como de hace tres años, son profesionales. Yo subía mucha fotico casera era en los segundos perfiles ... el caso es que a Jhoan no le gusta hacerse fotos profesionales, de hecho, si van al perfil de él todas las fotos son muy amateur, son muy caseras”.

De hecho, las últimas imágenes que Cintia Cossio publicó junto a su esposo en el perfil de su Instagram datan de abril de 2022 y son profesionales. “A mí solo me gustan fotos profesionales y a él no le gusta tomarse fotos profesionales. Entonces si no se toma fotos profesionales conmigo, yo no subo fotos con él, punto”, concluyó la modelo.