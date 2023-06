Un agente de tránsito fue víctima de la delincuencia en Medellín, al parecer lo mataron por robarle

La víctima forcejeó con los ladrones y estos le dispararon. Foto: El Colombiano

Cerda de las 10:00 de la noche del viernes 23 de junio fue asesinado Santiago Tascón, un agente de tránsito de Medellín que según las autoridades se resistió a un atraco en el barrio Gratamira de la comuna 5 Castilla, ubicada al noroccidente de Medellín.

Te puede interesar: Sicarios asesinaron a una mujer en Bucaramanga; tenía antecedentes por homicidio y microtráfico

Según las primeras versiones, el joven de 22 años se encontraba en inmediaciones de un establecimiento comercial en su motocicleta cuando fue interceptado por hombres en dos motos que lo intimidaron con armas de fuego, al parecer para robarle, el agente de tránsito los enfrentó y en medio del forcejeo los delincuentes le dispararon en repetidas ocasiones.

El cadáver de la víctima quedó tendido en la vía pública por varios minutos hasta que la Policía hizo presencia en el lugar y el CTI hizo la inspección técnica del cuerpo para posteriormente trasladarlo hasta Medicina Legal.

Te puede interesar: Joven colombiano fue asesinado en Chile: sicarios se habrían confundido de víctima

“De acuerdo con información preliminar, la víctima fue agredida en vía pública por cuatro sujetos que se movilizaban en dos motocicletas. Los responsables y motivos del hecho son materia de investigación” indicó el reporte del Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia de Medellín (Sisc).

Sin embargo, otra versión indica que los delincuentes no eran ladrones sino sicarios, que eran varios y lo estaban persiguiendo; adicionalmente, causa sospecha que no se llevaran sus pertenencias y le dispararan a matar. Ante esas especulaciones, familiares de Santiago Tascón le dijeron al portal Prensa Paisa que el agente de tránsito no tenía problemas o amenazas y era muy trabajador.

Te puede interesar: Asesinatos de población LGBTIQ+ en Medellín podrían estar vinculados con grupos delictivos

De momento, la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá revisa las cámaras de seguridad del sector y adelanta las indagaciones pertinentes para contrastar las versiones encontradas, poder establecer una hipótesis sólida e iniciar la búsqueda de los homicidas.

“Tres sujetos identificados en cámaras venían persiguiendo a la víctima y le ocasionan heridas con arma de fuego (...) Le pedimos apoyo a la comunidad que tenga información sobre los acontecimientos para que nos permita a esclarecer los hechos”, declaró el coronel Andrés Mendoza, Oficial de Supervisión de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

Lo encontraron sin vida

El pasado 22 de junio fue hallado el cadáver de Sebastián Uribe Castro, un joven de 29 años que llevaba dos días desaparecido. Las autoridades indicaron que la víctima fue encontrada en una quebrada en el sector el Hueco del barrio Nuevo, ubicado en la vereda La Palma de Medellín.

El hallazgo fue hecho por una habitante del sector que se percató de algo flotando en el agua y cuando se acercó evidenció que era el cuerpo sin vida de un hombre, que presentaba varios impactos de bala. La mujer le dio aviso a la Policía que llegó al lugar y trasladó el cadáver hasta Medicina Legal, donde establecieron que era el hombre reportado como desaparecido el 20 de junio.

La víctima fue encontrada sin vida en una quebrada.

De acuerdo con lo dicho por las autoridades, antes de desaparecer Sebastián Uribe había discutido con sus hermanos, quienes lo dejaron solo en su casa y cuando regresaron a la vivienda él no estaba; además habían signos de violencia en la entrada y varios enseres destrozados.

La víctima tenía antecedentes conflictivos en su barrio y había recibido amenazas de los grupos armados que hacen presencia en la zona, principalmente de los Pesebreros, un brazo armado del clan del Golfo, responsable de múltiples desplazamientos en el Valle de Aburrá.

Cabe recordar que los Pesebreros hacen parte del pacto de “paz total” que adelanta el Gobierno con las redes delincuenciales de Antioquia; sin embargo, una parte de ese grupo armado no estaría de acuerdo con la decisión tomada por su cabecilla, Carlos Pesebre.