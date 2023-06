Una pasajera de SITP resultó herida luego de que ladrones atacaran el bus a piedra: ¿qué pasó?

Una pasajera de SITP resultó herida luego de que ladrones atacar el bus a piedra para subirse a robar Foto: Redes sociales

Una mujer sufrió graves heridas en el rostro tras ser impactada por una piedra que ladrones lanzaron contra un bus del SITP para subirse a robar. Todo ocurrió en la avenida Ciudad de Cali con calle 20, en el sector de Hayuelos, en Bogotá.

Fue en “la ruta H612, la tomé en la urbanización Fuentes El Dorado y un paradero más hacia adelante lanzaron una piedra, creo que fue antes del semáforo, y la piedra impactó en mi cara y me causó una fractura en la cara y un trauma craneoencefálico leve”, relató la víctima del ataque para El ojo de la noche de Noticias Caracol.

Los delincuentes desistieron de robar el bus del SITP, mientras que la mujer sufrió heridas en la cara por el golpe. Asimismo, la víctima denunció que la empresa de servicio público no asumió los gastos médicos

“Los pasajeros llamaron una ambulancia, llegó una ambulancia, y después de que llegó la ambulancia, pues llegó un abogado del SITP, la empresa Suma, y una patrullera de la Policía, que dijeron que eso no era un accidente de tránsito, entonces la persona de la ambulancia me trasladó a un hospital cercano, pero por mi EPS”, denunció la pasajera afectada.

Ella pidió que investigaran lo que le pasó: “Esos hechos de vandalismo que se presentan en ese lugar, no me gustaría que a otra persona le pasara esto”.

Además, hizo un llamado “a la empresa Suma para que se responsabilice de lo que me pasó a mí y de las secuelas que puedan quedar de este accidente. Por el momento tengo 30 días de incapacidad, no voy a poder trabajar, y los medicamentos los tuve que comprar yo porque no me los autorizaron”

En Cali, hombre lanzó una piedra contra un articulado del MIO porque no lo dejaron colar

Un hecho insólito se presentó en la mañana de este miércoles en Cali, cuando un hombre, al parecer molesto porque no lo dejaron colarse en el sistema de transporte MIO, lanzó una piedra contra un bus. Twitter: @RedDeApoyoSIC

Esta vez, un nuevo hecho de intolerancia se presentó en una estación ubicada en el centro de la ciudad, cuando un hombre le lanzó una piedra a un bus, porque, al parecer, no se le permitió colarse.

El hecho quedó en un video registrado por el mismo conductor del bus, donde se observa a un hombre caminar sobre el costado derecho de la calle, con una piedra en la mano, la cual lanza contra el vehículo, despertando el pánico entre los pasajeros, especialmente quienes se encontraban sentados a ese lado.

La cuenta oficial de las empresas operadoras del MIO manifestaron su descontento en Twitter y le reclamaron al alcalde Jorge Iván Ospina por la falta de protección del sistema por parte de la gerencia de Metrocali, señalando a Óscar Ortiz, gerente de la entidad.

“¿Hasta cuándo usuarios y conductores tendrán que soportar la inseguridad en el #MIO? Señor alcalde Jorge Iván Ospina, no se ha dado cuenta que Óscar Ortiz, la persona que usted puso a cargo de Metrocali, le quedó grande el puesto. ¡Por favor proteja a los caleños, haga algo ya!”, dice el mensaje publicado en redes sociales.

Empresas Operadoras del MIO en Twitter: @operadorasMIO

Hasta el momento, ni Alcaldía, Metrocali o autoridades se han pronunciado al respecto, lo que aumenta la zozobra entre los usuarios de este medio de transporte, uno de los pocos con el que cuenta la ciudad.

Tanto la ciudadanía como los operadores del MIO han reclamado acciones para proteger a usuarios, transportadores e incluso a las estructuras, algunas de las cuales presentan un notorio deterioro por el constante ataque y la falta de cuidado por parte de unos cuantos.