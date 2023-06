Suso protagonizó accidente en bicicleta: “Casi me mato”

El humorista se cayó de una bicicleta frente a una gran cantidad de personas.

Uno de los humoristas más reconocidos del país es Dany Hoyos, que es conocido a nivel nacional por su personaje Suso el paspi: un peculiar hombre que resalta por su forma de vestir, su extraña forma de hablar y sus atrevidos comentarios, razón por la que su programa The Suso’s Show es uno de los más vistos en Colombia durante los fines de semana.

Con el objetivo de que el programa llegue a un nuevo público y entretener a las personas por fuera del set en el que cada semana entrevista a diferentes personajes de la farándula y política nacional, se han estrenado nuevas secciones en las que Suso interactúa con sus seguidores en las calles de los barrios colombianos.

Aunque en el show este protagoniza diferentes maniobras que le salen a la perfección, para nadie es un secreto que no todo lo que aparece en televisión es el resultado real; por lo que en algunas ocasiones es necesaria la repetición de lo planificado para que lo que es presentado en vivo sea lo más perfecto posible.

Esto quedo evidenciado durante una grabación de uno de los segmentos del programa, ya que ante la presencia de Hoyos, una gran multitud de personas salieron de sus casas para intentar tomarse una foto o pedirle un autógrafo al humorista que se encontraba intentando bajar una superficie empinada a bordo de una bicicleta.

A pesar de que para muchos esta acción no representaba un peligro, las cosas no salieron como se tenían planeadas, y Suso terminó cayéndose ante la atenta mirada de quienes se habían aglomerado para conocerlo.

Este hecho fue aprovechado por algunos de los presentes, quienes alcanzaron a grabar el momento de la caída de Hoyos; en videos que rápidamente se convirtieron en tendencia en las redes sociales, ya que Suso es uno de los personajes más reconocidos por las familias en Colombia.

El humorista se cayó al bajar de una superficie empinada. @f3lixthecat1984/Twitter

Luego de que fuera etiquetado en algunas de estas publicaciones, en las que se preguntaba por el estado de salud de Dany Hoyos, el humorista respondió una de ellas tomando con burla el hecho. “Casi me mato el sábado, Jejeje”, afirmó el comediante.

La famosa ‘barriga de trapo’ recordó su historia con Suso

Liliana Cáceres y Alejandro. Foto: cortesía El Heraldo.

En 1997, una historia en el Caribe colombiano generó el asombro de las personas, ya que en el barrio Nueva Colombia de Barranquilla una mujer protagonizo un embarazo nunca visto en el país, puesto que luego de pasar los nueve meses de gestación se descubrió que no tenía un bebé en su vientre, sino que todo se trataba de una mentira para hacer que el hombre que amaba permaneciera a su lado.

26 años después de los hechos, la mujer fue entrevista por Suso como parte de una de las sesiones de su programa llamada “¿Qué pasó con…?”, allí Liliana recordó esa etapa de su vida a la cual tacho como producto de su inmadurez.

Liliana afirmó que luego de marcharse de Barranquilla tuvo cuatro hijos; sin embargo, recordó con alegría que debido a su mentira conoció a Gabriel García Márquez: que al enterarse de su peculiar historia hizo todo lo posible por conocer a la mujer que conmocionó a Colombia con su falso embarazo, ya que esta historia parecía ser parte de una de sus asombrosas creaciones.

“Él estaba ansioso por conocer a la niña de 16 años, quería conocerla en persona, hacerle muchas preguntas, y cuando me conoció estaba muerto de la risa, cada pregunta que me hacía soltaba la risa”, dijo la mujer.

Liliana afirmó que se inventó el embarazo por amor sin percatarse de que estaba exagerando en el tamaño de la barriga que ella misma creaba con varias prendas de vestir.

“Uno en la adolescencia hace muchas travesuras, me enamoré, pero fue un amor de capricho porque después que paso mucho tiempo me di cuenta de que nada a la fuerza se puede tener, pero nunca pensé que las cosas se me fueran a salir de las manos. Exageré, pero no me di cuenta el nivel de exageración ante la barriga que tenía”.