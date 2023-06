Críticas a Karol G por decir que sus sueños no se cumplieron por solo “suerte”

Karol G respondió a las personas que la critican y envió una contundente reflexión a sus "haters".

Karol G es una de las cantantes más relevantes de la música actualmente. Desde que se estrenó su álbum Mañana será bonito, hace casi cuatro meses, la paisa ha estado en lo más alto de las listas mundiales y ha cautivado al mundo entero con su reguetón único, con mucha esencia colombiana, empoderamiento femenino y una historia de despecho, desamor, sanación y nuevo romance en sus 17 canciones.

Este disco necesitó de más de dos años en su creación y en medio de ese tiempo, Karol G salió de gira dos veces. En la primera ocasión, la medellinense recorrió varios países del mundo llevando su música hasta los rincones más lejanos de los continentes. En su segundo tour solo rodó por Estados Unidos y todos sus shows fueron sold out.

Karol G estrenó el video de la canción "Watati", que formó parte de la banda sonora de la película de Barbie.

Luego de esto, vino el boom del álbum, después de su lanzamiento junto con la canción TQG, con Shakira, y así fue como Karol ahora fue requerida por grandes publicaciones del mundo para aparecer en sus portadas y por shows televisivos de mucha trayectoria, para que contara un poco más de su historia, enamorando a mucha más gente alrededor del mundo, que incluso sin hablar español, lograron conectar con la antioqueña.

Karol G sabe muy bien que su éxito es producto del trabajo que ha realizado en la última década en la industria, sin embargo, ha recibido varios comentarios en los que algunos de sus fans dicen que todo lo que está disfrutando en este momento es cuestión de “suerte”, asunto que ella no dejó pasar, pues no piensa demeritar su esfuerzo durante todo este tiempo, por eso dejó un mensaje contundente en las redes sociales.

“Hay gente que dice que los otros tienen lo que tienen por ‘suerte’... Yo les digo, trabajen duro, porque los que más duro trabajan son los que más suerte tienen”, escribió Karol en su perfil oficial de Twitter, trino que fue replicado por varias cuentas de Instagram, donde los cibernautas pudieron expresar todo lo que estas palabras les hizo sentir, quienes no estuvieron de acuerdo con dicha afirmación.

Algunos de los comentarios más relevantes en redes son: “Los albañiles estarían llenos de plata”; “pienso que romantizan mucho ese dicho que muchos dicen ‘los sueños sí se cumplen’ y no, hay muchos sueños que NO SE CUMPLEN así trabajes duro, así madrugues… hay que aceptar eso y no frustrarse”; “desmiento, el éxito si es la mezcla del trabajo y la suerte, trabajo duro desde los 18 años y no he tenido LA SUERTE de ni siquiera tener un trabajo fijo”; “vendiéndole el alma al diablo, así muy fácil”, entre otros.

Pero no todos fueron malos comentarios para La Bichota. En el hilo de su trino también hay mensajes de apoyo para la cantante, de algunos tuiteros que sí comparten la teoría del trabajo duro de artistas como ella, que iniciaron desde “abajo” tocando puertas y cantando en colegios, para ir avanzando poco a poco hasta lograr ser luminarias de talla mundial.