Capuchino de 40.000 pesos: lo encuentra en el aeropuerto El Dorado

A través de redes sociales se conoció la denuncia de un creador de contenido de tecnología que tuvo que pagar 37.900 por un capuchino al que le agregaron Baileys. Crédito: Wiltech / Facebook

Las denuncias por los elevados precios en el aeropuerto El Dorado no es algo nuevo, pues varios usuarios, inclusive youtubers, han dado a conocer sus malas experiencias a la hora de pagar por comida en la terminal. Eso fue lo que le sucedió al creador de contenido Wiltech que denunció que tuvo que pagar 37.900 pesos por un capuchino solo porque le agregaron Baileys.

Así lo dio a conocer a través de un video que publicó en su página de Facebook, donde aseguró que pidió un capuchino que en la carta tenía un valor de 15.000 pesos, pero al momento de pagar, la factura fue de $37.900, lo que causó la indignación del creador de contenido.

“Estoy aquí en The Marketplace es un restaurante del aeropuerto, y aquí he pedido este capuchino 12 onzas a $15.000 y me han cobrado $37.000. Creo que me están estafando porque aquí en la descripción me dicen que es un baileys, a menos que me hayan cobrado 22 mil pesos extra porque yo lo pedí con sabor a baileys. Yo sé que en el aeropuerto todo es caro, pero cuando yo miré la carta que me la pasaron, pues yo dije, bueno, vamos a pedirnos un capuchino y a la larga 15.000 es caro, pero entiendo que es el aeropuerto”.

Wiltech no dudó en acercarse a la caja para pedir la explicación por el elevado precio que le había aparecido en la factura, por lo que le explicaron que le estaban cobrando era el trago de Baileys y no el capuchino que él había solicitado, por lo que aseguró que ese cobro no se debía aplicar porque en ningún momento le informaron sobre el valor extra que iba a tener que cancelar.

“Como ese valor no está en la carta usted sabe que ¿está prohibido cobrarlo? Usted no me dijo que tenía un valor adicional, usted debió informarme, porque si usted no me da la información en la carta yo supongo que el precio es el que está en la carta”, alegó Wiltech.

En el video se puede apreciar que la persona encargada de administrar el lugar cambió la factura por los reclamos de Wiltech, pero aun así no le lograron dar una explicación clara del porqué del cobro que le habían hecho: “Yo realmente no quiero nada, porque realmente sí me parece un abuso. Yo sé que la mayoría no reclama porque les da pena, pero sí me parece que están abusando”

Luego de solicitar la aclaración del precio, el creador de contenido salió del sitio y explicó que el problema no estaba en tener que pagar los estipendios, lo que no le gustó fue el hecho de que se aprovechen de los clientes por no tener los precios claros en la carta, algo que puede afectar de gran manera a una persona que no cuente con recursos para pagar ese tipo de gastos.

“Parece que no tuvimos resultados con el reclamo. Bueno, si querían darme ahí una bebida fría como de compensación, pero ese no era mi reclamo, mi reclamo es porque se aprovechan de los clientes es cierto que a un aeropuerto internacional viene gente con dinero, pero supongo que también viene gente con sus recursos limitados”.

La Ley 180 de 2011, conocida como el Estatuto del Consumidor, en el artículo 26 estipula que los establecimientos comerciales están obligados a informar el precio de los productos; como también, de los costos adicionales de una forma clara y de manera visible, por lo que si se presenta algún problema con el precio, el consumidor solo está obligado a pagar el de menor valor.

“ARTÍCULO 26. INFORMACIÓN PÚBLICA DE PRECIOS. El proveedor está obligado a informar al consumidor en pesos colombianos el precio de venta al público, incluidos todos los impuestos y costos adicionales de los productos. El precio debe informarse visualmente y el consumidor solo estará obligado a pagar el precio anunciado. Las diferentes formas que aseguren la información visual del precio y la posibilidad de que en algunos sectores se indique el precio en moneda diferente a pesos colombianos, serán determinadas por la Superintendencia de Industria y Comercio”.