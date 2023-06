Lina Tejeiro reveló qué le gusta en un hombre: la salud mental es fundamental

La llanera entregó detalles sobre las infidelidades y otros detalles de su vida sentimental

Hace algunos meses los seguidores de Lina Tejeiro se enteraron de que la actriz intentó darse una oportunidad en el amor nuevamente con su eterno enamorado, Andy Rivera. Y es que la expareja dejó algunas pistas en sus redes sociales en ese momento, como prendas de vestir, fotografías en los mismos espacios, entre otros detalles que no escaparon al ojo clínico de sus fanáticos.

Te puede interesar: “Tengo estrías, manchas, incluso fibrosis”: Lina Tejeiro habló de sus defectos y le pidió a sus fans que no se dejen engañar

Pero todo parece indicar que el tiempo hizo lo suyo y las heridas que permanecieron abiertas por años por fin lograron cerrarse. En una reciente dinámica en sus redes sociales, Tejeiro resolvió algunas dudas a sus fanáticos. ¿Qué respondió? Uno de los interrogantes apuntó al tipo de hombre que le gusta a la llanera, qué características debería tener, entre otros curiosos datos.

Lina Tejeiro actriz colombiana, detalló lo que busca en un hombre después de superar a Andy Rivera. | Foto: Instagram @linatejeiro

“Busco a una persona que, al igual que yo, esté trabajando en todas sus heridas emocionales recientes o de infancia, para sacar su mejor versión y así darnos el uno al otro la persona que juntos nos merecemos”, fueron los primeros requisitos que entregó la actriz a sus seguidores.

Te puede interesar: Shakira recordó los celos de Piqué por su cercanía con Antonio de la Rúa: “Era una situación que no le hacía nada de gracia”

Pero esto no fue lo único que respondió Tejeiro en sus InstaStories, ya que aprovechó la oportunidad para lanzarle algunas indirectas a sus exparejas, hablando sobre las infidelidades. Además, afirmó que no perdonaría nunca que un novio le fuera infiel, como se especuló cuando intentó reunirse de nuevo con Andy Rivera.

Lina Tejeiro mostró su molestia con la insistencia en las preguntas sobre su ruptura con Andy Rivera, a más de un año de conocerse la separación (@linatejeiro/Instagram)

“¿Perdonarías una infidelidad?”, fue la pregunta que formularon a la actriz, a lo que respondió: “Claramente, lo estoy diciendo desde una posición diferente, porque no estoy comprometida… Es muy fácil decir que no perdonaría ninguna infidelidad”. Sin embargo, aseguró que si estuviera en una relación perdidamente enamorada tampoco lo haría, ya que sus relaciones del pasado le dejaron una gran enseñanza: “Lo que se permite, se repite”.

Te puede interesar: Epa Colombia reveló la millonada que ha pagado por quedar embarazada de un extranjero

Los comentarios no tardaron en aparecer y sus seguidores le reclamaron el hecho de que siempre utilice las dinámicas de redes sociales para responder a este tipo de preguntas. Algunos de los más destacados son: “que se consiga a alguien y que sea feliz, ya está muy cansona”; “ella es muy inmadura, a veces responde con frases cortas y sus gestos dicen lo contrario”; “esa mujer va a estar soltera toda la vida, siempre con lo mismo”, entre otros.

Lina Tejeiro habló de sus imperfecciones

En esta misma dinámica, la actriz no dudó en responder otros interrogantes de sus fans, que aprovecharon la oportunidad para indagar sobre su vida privada. Una de las preguntas más frecuente fue sobre su apariencia sin necesidad de filtros, resaltando su belleza natural.

Ante esto, aseguró que no se dejen engañar, pues al igual que cualquier mujer ella también tiene imperfecciones en varias zonas de cuerpo.

“No te dejes engañar, no te dejes engañar. Yo no soy blanca, soy más bien rosada. Tengo estrías, manchas, incluso fibrosis, tengo celulitis”, dijo la llanera contestando a una fan que le preguntó: “Lina como haces para tener esa piel tan linda y sin estrias”.

Lina Tejeiro se sinceró y compartió con sus seguidores varios de sus defectos físicos

Otra de sus seguidoras quiso ahondar más en el proceso de depilación láser al que se había sometido, pues quería conocer más sobre el proceso, por lo que le pedía que mostrara una zona de su cuerpo al natural. Por tal razón, la llanera admitió haberse sometido a este tratamiento en varias ocasiones, aunque su falta de constancia no le permitió eliminar completamente el vello.

Aun así, la actriz decidió mostrar su axila para exhibir los resultados que obtuvo: “Sí, me he realizado sesiones de láser, unas cinco o seis en diferentes momentos. Al principio hice tres y luego otras tres, pero no fui lo suficientemente disciplinada como para ir mensualmente”.