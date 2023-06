Incrementó la liberación de gases y cenizas en el volcán Nevado del Ruiz

Nevado del Ruiz (16 de junio del 2023). SGC

Según el último informe del Servicio Geológico Colombiano (SGC) sobre la actividad del volcán Nevado del Ruiz, se ha observado un notable aumento en la sismicidad relacionada con el movimiento de fluidos dentro de los conductos volcánicos.

Este fenómeno, que incluye incandescencia y emisión de ceniza, ha sido captado a través de una cámara del Canal Telecafé y está dentro de los parámetros de un volcán en nivel naranja y con un comportamiento inestable, como es el caso del Nevado del Ruiz en la actualidad.

En los últimos cinco días, se ha registrado un incremento en la liberación de gases y ceniza por parte del volcán, lo que confirma las advertencias previas.

Aunque en semanas anteriores se había observado una disminución en la actividad, el volcán aún no ha vuelto a niveles normales y existe la posibilidad de una erupción importante en los próximos días o semanas. Por esta razón, se mantiene el nivel de alerta naranja como medida de precaución.

Para que el volcán regrese al nivel de alerta amarillo, se deben observar tendencias y patrones que indiquen una disminución en la actividad, lo cual aún no ha sido posible confirmar, según el Servicio Geológico Colombiano.

Se continúa monitoreando las 24 horas del día y se mantendrá informada a la población sobre cualquier cambio en su actividad.

Es importante destacar que los valores de los movimientos sísmicos analizados en el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Manizales se encuentran por debajo de los máximos registrados en los últimos meses.

Sin embargo, se ha observado un aumento en las señales sísmicas asociadas a la actividad de fluidos, que suelen estar relacionadas con la emisión de ceniza y una mayor intensidad en la liberación de gases desde el cráter.

La emisión de ceniza, dependiendo de la dirección del viento, puede alcanzar localidades cercanas en los departamentos de Tolima, Caldas, Risaralda y Tolima.

Esta actividad superficial ha generado columnas de ceniza que alcanzan alturas de hasta 1.100 metros desde la cima del volcán, con una dirección preferencial hacia el noroccidente de la estructura volcánica.

Además de la emisión de ceniza, se han registrado variaciones en la desgasificación de dióxido de azufre y la liberación de vapor de agua desde el cráter hacia la atmósfera.

Aunque no se han reportado anomalías térmicas en el fondo del cráter Arenas debido a la alta nubosidad al momento de capturar imágenes desde satélites, esto no significa que no estén presentes.

Se hace un llamado a los habitantes de la zona de influencia del volcán a mantenerse preparados ante una eventual emergencia mayor, ya que el volcán no ha regresado a niveles normales de actividad.

A pesar de la disminución en la actividad reciente, aún existe la posibilidad de una erupción importante en los próximos días o semanas.

El informe del Servicio Geológico destaca que, en ocasiones anteriores, el volcán Nevado del Ruiz ha mostrado una disminución en su actividad antes de una erupción importante.

Primero, se registra un aumento significativo en la actividad, luego una disminución considerable y, posteriormente, se produce una erupción importante.

Por esta razón, las autoridades mantienen el nivel de actividad naranja o II, lo que indica que existe una probabilidad de una erupción mayor a las ocurridas en los últimos 10 años.

Desde las entidades de emergencia señalan que es fundamental que se sigan las recomendaciones y se esté atento a los informes y actualizaciones sobre la actividad del volcán Nevado del Ruiz para tomar las medidas necesarias y garantizar la seguridad de la población.