Conductor del coronel Dávila aseguró que vio cuando el oficial se disparó y escuchó sus últimas palabras: “Muchas gracias por todo”

En la primera imagen, se ve al subintendente Javier Galeano, conductor del coronel Óscar Dávila, tendido en el suelo. En la segunda se ven las unidades de la Policía presentes en la zona del deceso. Fotos suministradas Infobae

El intendente de la Policía Nacional que conducía la camioneta asignada al teniente coronel Óscar Dávila fue el primer sospechoso en la muerte del coordinador de Anticipación de la Presidencia de la República. Las múltiples pruebas y análisis de la Fiscalía concluyeron que solo fue el testigo del momento en que el uniformado decidió quitarse la vida.

El conductor lo habría acompañado durante todo el día a realizar sus diligencias y fue la última persona con la que Dávila estuvo y le dirigió la palabra. Su testimonio era vital para reconstruir lo ocurrido entre la última vez que se tuvo registro con vida del teniente coronel al salir del apartamento de un familiar.

Sobre las 18:00 horas, se dirigieron hacia la vivienda del teniente coronel Dávila, pero este le pidió al conductor que le comparara una botella de soda, por lo que se estacionaron cerca a la vivienda, en la calle 22 con 48, en la localidad de Teusaquillo. Allí se registró el video en el que el intendente entró a un supermercado sobre las 18:16.

El conductor dejó su arma de dotación en el vehículo mientras hacía el mandado en el que tardó alrededor de dos minutos. Cuando regresó entró al vehículo, pero no cerró la puerta porque vio a Dávila, según relató a la Fiscalía, con su arma en la mano apuntándose. Allí le dio un mensaje.

Este es el momento exacto en el que el subintendente Javier Galeano se da cuenta de la muerte del coronel Óscar Dávila, el viernes 9 de junio del 2023. Foto suministrada.

“Me devuelvo para la camioneta y al llegar abro la puerta donde está mi coronel y veo que se está apuntando con mi pistola de dotación a la altura de la cabeza y me dice: muchas gracias por todo. Y se dispara en la cabeza”, contó el intendente a la Fiscalía, según citó NotiCentro 1 CM&.

Debido a que fue la única persona que estuvo con Dávila en la llamada ventana de muerte, es decir entre el último registro de vida y el momento de su deceso, la Fiscalía asumió al conductor como el primer sospechoso. Pero su testimonio fue corroborado por las demás pruebas que recopilaron los investigadores del caso, incluso las que podrían jugar en contra del intendente.

Según explicó la vicefiscal Martha Mancera, quien dio por resuelta la investigación, una prueba que no ha tenido resultado podría salir positiva, pero esto no es concluyente. Se trata del análisis de restos de plomo en la mano del conductor, que no es muestra de culpabilidad, sino de “transferencia de evidencia”.

“Una vez el teniente coronel se dispara, el intendente o el conductor por supuesto, para establecer signos vitales, lo toca y al hacer contacto con el cuerpo su análisis puede ser que pase de un negativo a positivo. No ha salido el resultado, pero tenemos claridad con suficiencia probatorio de que decidió quitarse la vida”, señaló Mancera.

Agentes del CTI de la fiscalía hacen presencia en el lugar donde se encuentra el cuerpo del Teniente Coronel Oscar Davila, uno de los policías investigados por las chuzadas a Marelbys Meza, niñera de Laura Sarabia. (Colprensa - John Paz)

Por esa razón, para la Fiscalía no hay ninguna responsabilidad penal por parte del conductor. No descartan que pueda tener que responder disciplinariamente en la institución por haber dejado el arma en el vehículo, pero todavía no se ha tomado determinación al respecto.

El arma encontrada dentro del vehículo con el fragmento de plomo dentro del mismo vehículo fueron coincidentes. La muestra de residuos de disparos en la mano del teniente coronel, los resultados de la necropsia y otras pruebas físicas realizadas por las autoridades fueron concluyentes de positivo para suicidio. Esa fue la causa oficial, por lo que no habría responsables en el hecho.

