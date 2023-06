Carlos Antonio Vélez envió mensaje al presidente Petro con “análisis futbolístico”

Carlos Antonio Vélez apuntó contra un "sapo" en la selección Colombia. Foto: captura de pantalla (Win Sports)

Carlos Antonio Vélez es un periodista reconocido por sus análisis y opiniones sobre el deporte más popular del mundo, el fútbol. El manizaleño también ha sido tendencia por su clara posición política en la que ha manifestado sus diferencias con el actual Gobierno.

Ahora bien, normalmente no es nada saludable mezclar estos temas: el fútbol y la política. Sin embargo, parece que en uno de los programas de Planeta fútbol de Antena 2 (que realiza él), el periodista se habría despachado contra Gustavo Petro indirectamente.

El martes 20 de junio de 2023 el país tuvo un día bastante agitado. Por un lado, miles de colombianos salieron a las calles a protestar en contra del Gobierno Petro y sus reformas; mientras por el otro, aficionados al fútbol vieron cómo la selección Colombia le ganaba a Alemania un partido dos goles por cero (0-2), marco que aprovechó Vélez para apuntar con la “excusa” de un “análisis futbolístico”.

“Después de lo que ayer pasó (el 20 de junio de 2023), y si fuera una persona decente y correcta tendría que renunciar. No hay de otra. Una manifestación tan contundente, tan clara, tan avasallante, es como para que se caiga de cualquier pedestal cualquiera. Los adversarios le dieron una muestra de poderío que tendría que entender, y solo un tarado, un ignorante, la reconocería. Se le cayó el castillo que había armado en su cabeza, seguro. Un momento, ¿De quién creen que estoy hablando?, sí, creo que está muy claro, estoy hablando de él. Me refiero al técnico de la selección alemana, el señor Flick. Perdón, usted qué creyó, que de quién estaba hablando. No, estoy hablando de Flick”, dijo inicialmente el periodista.

Vélez se fue indirectamente contra un hecho que marcó el historial del Gobierno Petro: las marchas en su contra. En el programa, el periodista siguió haciendo referencia al mal momento futbolístico que vive la selección alemana; no obstante, finalizando su análisis se despachó con una contundente afirmación.

“[...] cuando hay este tipo de manifestaciones masivas (...), cuando es tan avasallante la oposición, no le queda otra cosa sino agachar la cabeza si es medianamente inteligente. Eso también podría ser aplicado a otras cosas, pero pues en este caso estoy hablando exclusivamente de Flick. No se asuste, tranqui, pero perfectamente podría ser aplicado y asimilado a otra gente”, concluyó.

A Carlos Antonio Vélez “por fin” le gustó la selección Colombia: “Brillante la puesta en escena”

Carlos Antonio Vélez, quien trabaja en las cadenas RCN y Win Sport, constantemente es señalado por muchos internautas que no comparten sus opiniones sobre el mundo del fútbol, y en este específico caso, de la selección Colombia.

Resulta que desde que se nombró a Néstor Lorenzo como director técnico de la selección Colombia, Vélez le ha dado bastante “palo” diciendo que iba a ser “más de lo mismo”, que cómo gusta en nuestro país el hueso poroso, que no se le ve ninguna intención de hacer un cambio generacional en la Tricolor, en fin, un mar de críticas que parece ahora las cambió tras los últimos partidos del equipo en Europa.

“Olvídense del resultado q aunque importante es lo menos importante en amistosos…hablemos del “como”, de “las formas”.. brillante la puesta en escena de la @FCFSeleccionCol y en ambos partidos. Hicieron lo mismo solo q hoy acompañó la victoria. El “equipo” fue eso.. 11 apretando, 11 marcando, 11 jugando.. solidario, ambicioso, intenso.. el “equipo” está!!!! La renovación está garantizada!”, escribió el periodista en su cuenta de Twitter.

Enseguida a este sorpresivo trino (para muchos), los comentarios llegaron como una “jauría de lobos hambrientos” para cobrarle al periodista las constantes críticas a este proceso que empieza el timonel argentino: “Milagro que le da una a Lorenzo”; “Sospechoso ese apoyo a la selección. ¿Prepago de sus amigotes de la Federación?”, escribieron algunos seguidores de Vélez.