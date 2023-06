Bomberos de Cundinamarca no pudieron llegar a apagar un incendio porque no tenían plata para el peaje

Cortesía: Cuerpo de Bomberos de Bogotá.

La ley dicta que las “máquinas extintoras de incendios de los cuerpos de bomberos voluntarios, cuerpos de bomberos oficiales” no deben pagar peajes en Colombia.

En medio de la oleada de calor que se presenta en Colombia por el fenómeno del niño, son muchos los incendios que se generan y es necesaria la intervención inmediata de los bomberos, pero en Cundinamarca se presentaron varios inconvenientes porque en los peajes no dejaron pasar los carros de emergencias.

Inicialmente, el cuerpo de emergencias no pudo hacer presencia en un incendio presentado en la vía panamericana sentido Giradot - Bogotá, porque no tenían dinero para pagar el peaje y allí no los dejaron avanzar.

El cuerpo de rescatistas recibió una llamada en la madrugada de este jueves 22 de junio para sofocar las llamas de un furgón cargado de papel reciclable a la altura del kilómetro 51+950 en el peaje Chinauta, pero cuando pasaron por la caseta de cobro no los dejaron avanzar y por no tener dinero se demoraron entre 20 y 30 minutos para atender la emergencia, cuando normalmente se tardan 5 minutos en llegar hasta ese punto de la vía panamericana.

El vehículo incinerado presentó pérdidas totales.

El cuerpo de bomberos expresó que aunque han atendido muchas emergencias en ese mismo sector, en el último caso presentaron problemas de movilidad por el peaje y no llegaron a tiempo al incendio que pese a haberse controlado, requería la intervención de maquinaria especial porque podían reactivarse los focos incendiarios.

“Por el tipo de material cartón y papel reciclado, pues tienen unos focos pequeños que se reactivan, se les pidió una retroexcavadora o bocat para remover y controlar totalmente y solo hasta hace media hora apareció la maquinaria. Bomberos Fusagasugá se retira de la emergencia sobre las tres de la mañana de escena y no prestaron atención al apoyo”, denunció un patrullero de la unidad que atendió el caso.

Según la concesión encargada del peaje, la unidad era de una empresa privada y cobra más de $70 millones mensuales para su mantenimiento y uso. Por la tardanza del carro de bomberos, el vehículo presentó pérdidas totales en su estructura y el cargamento que llevaba.

Por otra parte, en el peaje de Chusacá no dejaron pasar a la unidad de bomberos de Soacha que iba a atender un incendio forestal, porque no tenía dinero para pagar en la caseta.

“Mi capi muy buenos días, aunado a lo denunciado por mi Teniente Garay, en el peaje de Chusacá no les permitieron el paso ayer a Bomberos Oficiales Soacha para atender un incendio de cobertura vegetal en una importante reserva forestal. También Vía 40 Express”, quedó consignado en el chat interno del Cuerpo de Bomberos.

Bomberos no pueden ir a atender un incendio forestal por no tener plata para el peaje. Fuente: Caracol Radio

Por su parte, el capitán Álvaro Farfán, delegado de los Bomberos de Cundinamarca grabó un video en el peaje y denunció: “Se hace la atención de un incendio forestal en el parque de la Poma (...) Acá en el peaje de Chusacá no nos dejan pasar a atender en incendio en su fase inicial, bomberos de Soacha no se hace responsable ya que al momento no dejan pasar el vehículo”.

El capitán Farfán le pidió a las concesiones de los peajes que se articulen con las unidades de emergencia en la zona para que no se repitan esas situaciones, ya que la región está bajo alerta por los incendios derivados de las condiciones climáticas y es necesaria una rápida reacción para evitar pérdidas materiales y humanas.

Así mismo, instó a los alcaldes y a la Gobernación de Cundinamarca para que activen las unidades de reacción inmediata ante las emergencias generadas por el fenómeno del niño en el departamento.