Aida Victoria reveló lo que sintió al encontrarse con Yeferson Cossio y aceptó que su pareja es “una hembra parada en la raya”

La barranquillera señaló que logró liberarse al decirle cosas que tenía guardadas desde hace algún tiempo

El 20 de junio las redes sociales fueron testigos del reencuentro entre Aida Victoria Merlano y Yeferson Cossio, reunión que fue propiciada por un amigo del creador de contenido. El hecho se produjo después de meses, cuando la pareja fue descubierta en un aeropuerto con actitudes bastante comprometedoras e incluso, se difundió la imagen de un apasionado beso.

Te puede interesar: Carolina Gómez, pareja de Yeferson Cossio, se abrazó con Aida Victoria Merlano y hay video

Después del encuentro, las primeras declaraciones las ofreció Cossio, que aseguró que sintió mucho calor y le dijo a Danibet, influenciador de origen español, que le jugó la pesada broma, que no se quedaría con nada guardado.

“Él nos invitó a mi novia y a mí a una transmisión en vivo, y como es parcero, entonces yo dije que no había problema, pero va y me sale con esas. Eso fue un momento muy incómodo y a mí me dio mucho calor (...) Con esta no me quedo, Danibet”, explicó el paisa.

Esta fue la polémica broma | Video: Instagram

Por su parte, Merlano Manzaneda aseguró que pronto tendría otro encuentro en redes sociales con el influenciador paisa y que hablarían de temas muy picantes. Sin embargo, los seguidores quisieron saber qué opinión tenía la joven barranquillera sobre este encuentro, por lo que en medio de una transmisión en vivo, expresó cuáles fueron esos sentimientos que la embargaron.

Te puede interesar: Así fue el incómodo reencuentro entre Aída Victoria Merlano y Yeferson Cossio: “Me dio mucho calor”

Inicialmente, aseguró que se sintió intimidada por Carolina Gómez, pero que le pareció una mujer con bastante madurez. En sus palabras “una hembra parada en la raya”. Y agregó: “Él [Cossio] siempre le dio su lugar y eso me pareció muy bonito”.

Esta fue la imagen de Merlano y Cossio que desató toda una polémica en redes, cuando se afirmó que sostenían un romance.

Sin embargo, la reacción de la influenciadora fue diferente cuando se encontró con su colega, así que dijo que aprovechó el espacio para expresar algunas “cositas” que tenía guardadas desde que terminó su fugaz romance con el antioqueño.

“Honestamente, lo primero que yo pensé cuando entré fue %$#&. Siento que saqué cositas que tenía aquí guardadas (se señaló el pecho) y que me dolieron porque esa es la realidad, yo soy un ser humano (...) yo duré llorando y sintiendo que nunca me iba a levantar de ahí, ¿tú sabes lo que a mí me costó volverme a parar y volver a hacer contenido?”, señaló durante la transmisión en vivo.

Finalmente, la joven creadora de contenido aseguró que con este encuentro logró descargar lo que tenía todavía guardado en su corazón desde que intentaron su romance. También dijo que no esperaba disculpas por parte del paisa, pero decirle lo que pensaba fue una terapia para poder pasar la página.

Aida Victoria Merlano realizó en su cuenta de Twitter un hilo donde relataba su lucha contra la depresión, asegurando que ese era ya un tema del pasado

¿Si hubo amor entre los influenciadores?

En una reciente entrevista con Dímelo King, la barranquillera decidió sincerarse sobre cómo comenzó su breve relación con el creador de contenido paisa y cuáles fueron sus sentimientos hacia él mientras estuvieron juntos.

Te puede interesar: Yeferson Cossio reveló detalles del inusual contrato que tiene con su novia, Carolina Gómez, si hay “cachos”

Según ella, antes de involucrarse en una relación amorosa con Cossio los dos eran muy buenos amigos, tanto que, de acuerdo con su relato, fue el antioqueño quien se encargó de ayudarle a recuperar su cuenta de Instagram cuando ella la perdió. Pasaron meses antes de que se conocieran en persona, ya que todo el tiempo habían conversado a través de las redes sociales.

“Yo termino mi relación, pasa mucho tiempo y él termina su relación, entonces para nosotros fue como probemos a ver. Yo sí me enamoré de Yeferson”, contó la creadora de contenido en su conversación con Dímelo King.