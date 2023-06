Trino de falso Pepe Mujica sobre la reforma laboral indignó a Bruce Mac Master: “Lo admiro, pero le falta mucha información”

José Mujica, expresidente de Uruguay, y Bruce Mac Master, presidente de la Andi.

Una cuenta falsa de Twitter a nombre del expresidente de Uruguay José Mujica desató la indignación y duros comentarios del presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), Bruce Mac Master.

Esto, debido a que el usuario @PepeMujicacam hizo un comentario sobre el proyecto de reforma laboral del Gobierno de Gustavo Petro, en el cual se afirmó que los colombianos dejaron pasar una gran oportunidad y se dejaron engañar por la derecha del país.

“Colombia desperdició una gran oportunidad con la reforma laboral. Se dejaron engañar por la derecha, que trabaja en beneficio del poder económico y no de los derechos de los trabajadores. Buscan acumular fortuna mientras millones de trabajadores carecen de prestaciones sociales”, es lo que con exactitud se escribió en el perfil falso, el cual tiene 1.844 seguidores.

Tuit del usuario @PepeMujicacam.

No obstante, el comentario, por ahora, supera las 190.000 reproducciones, los 6.198 retuits y los 11.900 “me gusta”, lo que lo hizo viral en la red social.

El comentario del presidente de la Andi

Sobre esto, Mac Master, antes de confirmar que no era la cuenta real del expresidente uruguayo, manifestó que le tiene admiración, pero ante lo afirmado “le falta mucha información” sobre la discusión del proyecto de ley, el cual se hundió en el recién finalizado periodo legislativo por no haber tenido primer debate.

“A Pepe Mujica le tengo gran admiración, me parece una de las mentes más lúcidas del continente y, sobre todo, es equilibrado y objetivo. Creo que nunca habla por hablar. Sin embargo, leyendo este trino creo que falta mucha información sobre el tema que está tocando”, escribió el líder gremial en primer lugar.

Luego, Mac Master señaló que Pepe Mujica “compró” el argumento fácil en el cual se afirma que, por un lado, hay personas que están en condiciones de indefensión y que, del otro lado, están quienes solo “buscan acumular fortuna”.

“Me pregunto si el Pepe Mujica sabe que si se toman decisiones equivocadas en lo económico se puede producir desempleo. Conozco la respuesta. Si lo sabe, fue presidente de un país. Me pregunto si conoce la realidad de los trabajadores informales que no son otra cosa que ‘trabajadores sin derechos’. Conozco la respuesta. Si lo sabe”, cuestionó Mac Master.

De igual manera, el presidente de la Andi prosiguió y dijo que cree que Mujica no sabe que a las pequeñas y medianas empresas (pymes) y emprendedores se les exige darles las mismas condiciones a sus trabajadores que las que pagan sus compradores.

Tuit de Bruce Mac Master, presidente de la Anndi.

“Lo que si no sabe es que las medidas de política pública contenidas en la reforma producen desempleo e informalidad y afectarían a las pymes y los emprendedores”, aseveró al añadir que Colombia no está en momentos para aumentar la polarización y estigmatización.

También apuntó que “él podría ser un buen mediador para que eso no sucediera”.

La admiración de Bruce Mac Master

Luego, tras confirmar que la cuenta sobre Pepe Mujica a la que hizo referencia es falsa, Bruce Mac Master reiteró su admiración por el expresidente de Uruguay.

“Me dicen que es una cuenta falsa. En todo caso reitero mi admiración hacia él y los argumentos generales son los que he expuesto siempre, por lo que he decidido no borrar el trino”, concluyó el líder gremial.

Tuit de Bruce Mac Master, presidente de la Andi,

Es de recordar que entre los argumentos del presidente de la Andi, así como de otros líderes gremiales, para desaprobar el proyecto de reforma laboral están los sobrecostos laborales que esta traería para las empresas con el cambio de jornadas laborales y el pago total, no solo del 75% como se hace hasta ahora, de los dominicales y festivos y que esta, como lo confirmó el propio Gobierno nacional, no genera empleo e impulsa la informalidad.