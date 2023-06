“Todos fuimos a cantar para mafiosos”: el Puma aseguró que Vicente Fernández, Luis Miguel y Juan Gabriel, entre otros artistas, fueron contratados por los carteles en Colombia

José Luis Rodríguez, más conocido como El Puma, sorprendió al revelar los artistas que amenizaron las narcofiestas. / Imagen @elpumaoficial

José Luis Rodríguez, más conocido como el Puma, sorprendió a varios de sus seguidores con una serie de confesiones que dejó atónitos a más de uno. El venezolano dio detalles de su estado de salud (se sometió a un doble trasplante de pulmones) y compartió algunos secretos en los que “salpicó” a varios de sus colegas.

El medio Semana abordó al venezolano para recoger impresiones de lo que ha sido su vida profesional. El Puma, como es conocido en todo el mundo, actualmente tiene 78 años de edad, edad que le da la sabiduría para hablar sin tapujos y, como reveló, afirmar que tuvo que realizar presentaciones para varios narcos que azotaron a nuestro país en los noventas.

“Eso no es un secreto. Todos fuimos a cantarles a esos señores. Canté para mafiosos, como lo hicieron muchos otros en esa época, porque no sabíamos quién nos contrataba: Vicente Fernández, Luis Miguel, Juan Gabriel, Franco de Vitta, todos fuimos”, afirmó inicialmente el venezolano.

José Luis Rodríguez contó cómo fue "amenazado" en un evento por negarse a cantar tras insuficiencias técnicas. / Imagen @elpumaoficial

Después en la conversación, El Puma compartió un momento tensionante durante una presentación que tuvo en Medellín. Tal y como lo manifestó, el evento era privado, y había poca luz en su escenario, lo que obligó a su representante a pedir luminarias que rotundamente fueron negadas por los organizadores del evento.

“Recuerdo que fui a una presentación a Medellín, a un hotel, donde estaban celebrando algo. Era una fiesta privada. Y dije: Ok, yo he cantado en muchas fiestas privadas. Yo no ensayo casi nunca, pero la gente encargada de la fiesta no tenía luces. Y el mánager que estaba conmigo les decía a los organizadores que yo necesitaba reflectores que me alumbraran. Y le respondían: ‘No señor, no hay luz’ [...]”.

Luego de esta negativa, El Puma confesó cómo con un tono fuerte y “amenazante” los organizadores le indicaron que tenía que presentarse sí o sí en el escenario, puesto que los invitados lo estaban esperando en el lugar.

“[...] Mi mánager insistía en los reflectores, la noche antes del show. Y le dijeron: ¡No va a ver luz! “Entonces, él no canta”, insistió mi representante. Y el señor le dijo, con cierta autoridad: “¡Sí, él va a cantar!”. Y mi mánager entendió que era una amenaza: o canta o lo hacemos cantar. La noche del show entonces canté sin ver absolutamente a nadie. Solo escuchaba los aplausos. Fue una presentación bastante incómoda para mí, pero la hice como lo hicieron muchos otros artistas.

El Puma nunca vio a Pablo Escobar

En el año 2021 el intérprete de Voy a perder la cabeza por tu amor o Dueño de nada fue invitado por su compatriota e influenciador Marco Pérez, más conocido como Marko, a un espacio digital donde reveló que más allá de los rumores y de lo que se puede ver en las narcoseries o narconovelas, nunca conoció al temido narcotraficante Pablo escobar.

El Puma confirmó en entrevista para el influenciador venezolano Marko que nunca vio a Pablo Escobar. / Imagen archivo

“Eso fue un invento del escritor para llamar la atención. Yo nunca vi en persona a Pablo. Sí, canté en Colombia como todos nosotros cantábamos en Colombia. Eso de la novela, eso es mentira y la gente se acuerda es de eso. Increíble. Es más, hace poco vi el capítulo ese que nunca lo había visto y fue ridículo. Supuestamente soy yo”, afirmó sobre un capítulo de la exitosa producción El Patrón del mal.

El temido Pablo Escobar se acostumbró a tener una vida ostentosa a partir de las jugosas ganancias que tenía producto del narcotráfico, así fue como mantuvo grandes propiedades, lujosos carros y organizó grandes fiestas donde los más famosos artistas de los noventas eran casi que obligados a cantar para el Patrón del mal.