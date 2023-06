Qué hacer si no alcanzó a renovar la licencia de conducción

Desde el Ministerio de Transporte invitaron a los ciudadanos a no desistir del proceso de renovación de la licencia y tener precaución para evitar sanciones graves.

El martes 20 de junio se venció el plazo para que más de cuatro millones de colombianos renovaran su licencia de conducción. Tras una jornada de filas y tumultos, desde el Ministerio de Transporte invitaron a la calma a quienes no pudieron hacer el trámite y explicaron qué hacer para adelantar la gestión.

De acuerdo con el Runt, de las 4.628.609 licencias que se vieron cobijadas con la Ley 2161 de 2021 con la que se amplió el plazo para su renovación, solo cerca de 800.000 fueron renovadas hasta antes de vencer ese lapso.

Pero hay buenas noticias para las personas que esperaron hasta el último momento y no alcanzaron a ejecutar el trámite, y es que aún pueden obtener el documento, según indicó el viceministro de Transporte, Eduardo Enríquez.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que hasta que no se realice la renovación de la licencia de conducción no podrán utilizar su vehículo, pues eso acarrea fuertes sanciones.

Según lo que señaló el funcionario, la sanción no es específicamente por no haber realizado el trámite, pues eso no genera ningún castigo, las multas serían por usar el vehículo sin tener el documento al día. Los infractores podrían terminar pagando cerca de tres millones de pesos y el automotor sería inmovilizado.

Es de recordar que la gestión mencionada deben realizarla quienes en su documento tenían fecha de vencimiento entre el 1 y 31 de enero de 2022; los conductores cuya licencia no tiene fecha de vencimiento y dice “indefinido”; y para quienes tienen en blanco el campo de vigencia.

Los conductores deben renovar la licencia lo más pronto posible

En diálogo con el diario El Tiempo, el viceministro de Transporte recordó que aunque se venció el plazo para renovar el documento mientras los conductores podían seguir usando su vehículo, aún pueden gestionar el trámite.

Así mismo, presentó las cifras respecto a este tema, que son preocupantes, pues ni siquiera la mitad de ciudadanos que debía hacer el proceso lo hizo. Serían cerca de tres millones de personas que se quedaron sin el documento que les permite conducir.

“Actualmente tenemos tres millones de conductores que quedaron pendientes de hacer el trámite de renovación de la licencia de conducción. De ese total, un 75 % corresponde a motociclistas, y el resto están entre conductores de vehículo particular y de transporte público”, explicó el viceministro Eduardo Enríquez.

El funcionario aseguró que una de las enseñanzas que deja este proceso es que los ciudadanos creen que el Gobierno siempre da nuevos plazos y este no fue el caso. “Esta vez eso no sucederá, porque esa fecha se puso por instrucción de la Corte Constitucional”, dijo el viceministro en la entrevista con el medio mencionado.

“Pero eso no significa que el resto de la semana, y de aquí en adelante, no se puede hacer la renovación. Claro que se puede hacer. Pero es importante insistir a los ciudadanos que por favor se abstengan de manejar mientras no cumplan con este trámite, porque ante un eventual control en las vías, se expondrán a una multa y a la inmovilización de su vehículo”, añadió.

En la entrevista, el funcionario también se refirió al conflicto que existe con los taxistas por el precio de la gasolina e indicó que se están evaluando algunas medidas, pero no es un tema fácil de controlar.

“Hemos explorado, con los ministerios de Minas y Hacienda, la posibilidad de una tarifa diferencial en la gasolina. Pero es complicado porque no es fácil establecer un seguimiento y control a un precio especial”, explicó.