Jugador de Junior despedido por andar de fiesta rompió el silencio, aseguró que tuvo que pasar varios días encerrado

El jugador habló de su salida de Junior. Foto: @sandoval9

Hace unos meses hubo una enorme polémica en el fútbol colombiano debido a los actos de indisciplina por parte de algunos jugadores de Junior de Barranquilla quienes habrían estado de fiesta un día antes del entrenamiento y que incluso llevó a que el delantero, Luis Fernando Sandoval, asistiera a la práctica en estado de embriaguez.

Esta situación no pasó desapercibida y generó un enorme eco en la prensa colombiana que hizo seguimiento del caso. Junior de Barranquilla, por su parte, a través de un comunicado confirmó que iba a rescindir del contrato del atacante debido a los actos de indisciplina que cometió.

“Luego del grave acto de indisciplina realizado por parte del jugador Luis Sandoval, en el que llegó en condiciones no aptas para el desarrollo de la actividad de un deportista de alto rendimiento, el día lunes 8 de mayo, y cumplido el debido proceso disciplinario, el club decidió rescindir el contrato que lo vinculaba a la institución”, confirmó el club en un comunicado que publicó.

Sobre esta decisión hubo mucha polémica, debido a que hubo quienes apoyaron la salida del atacante, mientras que otros recriminaron al club Tiburón por no mantener al jugador en la plantilla porque consideraban que lo sucedido no había sido tan grave.

El jugador confirmó que ha tenido contactos con el club barranquillero. Foto: @sandoval9

Por otra parte, las cosas no terminaron ahí debido a que se filtró un video íntimo del atacante con una supuesta porrista de Junior de Barranquilla. En las imágenes que no duran más de 11 segundos se les puede ver muy apasionados y allí aparecía este mensaje, “después que no me deje ‘Chino’ Sandoval, lo demás es cuento! No ves que él es todo”.

Pese a todo esto, en los últimos días el nombre de Luis Fernando Sandoval volvió a sonar para regresar a Junior de Barranquilla, que estaría interesado en reintegrarlo a la plantilla para la Liga BetPlay 2023-II. En una charla con el periodista José Hugo Illera el atacante se refirió a su salida del club, lamentó lo sucedido y pidió disculpas a todos los aficionados.

“Me dolió mucho, Junior es el equipo de mis amores. Reconozco que me equivoqué, le pido disculpas a la afición, directivos, cuerpo técnico y jugadores por el acto que tuve. Vengo trabajando con profesionales del tema”, afirmó el delantero.

Luis Fernando Sandoval alcanzó a disputar 12 partidos con Junior, sumó 460 minutos en cancha, fue titular en cuatro ocasiones y se reportó con tres anotaciones (La Equidad, Deportivo Cali y Millonarios). Tras su estripitosa salida, el jugador confirmó que recientemente hubo contactos con el club barranquillero para poder jugar en la siguiente temporada.

“Junior es el equipo de mis amores, de mi familia, quiero reivindicarme con Junior. Soy un profesional, si no se puede en Junior buscaré otras posibilidades”, aseguró.

Así mismo el futbolista manifestó que no pasó por buenos momentos tras su salida de Junior de Barranquilla. “Duré 10 días encerrado, tratando de no salir con todo lo que me decían en la calle. Acepto que cometí un error, pero hubo un linchamiento a mí, a mi familia, a mis padres. Pero acá estoy de pie y listo para dar lo mejor de mí”.

El jugador de 24 años confirmó que está en tratamiento y “trabajando en el tema con personas profesionales”, por esto ha podido reencontrarse con el objetivo de “seguir adelante (...) he venido tratando con una psicóloga, me ha ayudado bastante. He disfrutado con mi familia y eso es lo importante, pasar tiempo con mi familia. Lo positivo que puedo sacar es que he venido pasando más tiempo con mi familia, futbolísticamente no puedo decir todavía por qué no he podido jugar. He estado trabajando personalizado y esperando que se pueda dar una oportunidad”.