Jorge Enrique Robledo criticó a Petro por pasar tanto tiempo en Twitter: “lo que hace el presidente de la República me parece excesivo”

Gustavo Petro y Jorge Enrique Robledo. Fotos: Colprensa (Sergio Acero - Álvaro Tavera)

Recientemente, el exsenador y ahora militante del partido Dignidad, Jorge Enrique Robledo, habló de su precandidatura a la Alcaldía de Bogotá, compartió sus propuestas y visión de gobierno, destacando que se diferenciaría del presidente Gustavo Petro en cuanto al uso de Twitter como herramienta de comunicación.

Robledo señaló que trinar con tanta frecuencia consume mucho tiempo al redactarlo, y ese tiempo podría ser utilizado de manera más productiva en su administración.

Mencionó que, si llegara a ser alcalde de Bogotá, publicaría algunos trinos que el jefe de Estado, pero consideraba excesiva la cantidad de mensajes que publica el presidente de la República.

Según Robledo, escribir un trino, incluso de 240 caracteres, requiere tiempo y los líderes políticos, gremiales y empresariales ya tienen escasez de tiempo, por lo que es necesario administrarlo de manera eficiente.

“Si soy alcalde de Bogotá pondría algunos trinos, pero lo que hace el presidente de la República me parece excesivo. Eso come tiempo, eso no es tan fácil, un trino, así sea de 240 caracteres, hacerlo bien, come tiempo. El tiempo es el bien más escaso de la humanidad y ni se diga de los dirigentes políticos, gremiales o empresariales”, dijo en una entrevista en Blu Radio.

Petro y el cambio climático, según Robledo

En esa misma entrevista con esa emisora radial, Robledo también recordó un debate anterior con el presidente sobre la sustitución del petróleo por el aguacate. Allí se dio cuenta –según él –argumentó que Petro no comprende la necesidad de transiciones para abordar el cambio climático y se dedica a hacer demagogia en lugar de tomar acciones efectivas.

Además, Robledo criticó las afirmaciones del presidente Petro sobre la responsabilidad de los colombianos en la emisión de gases de efecto invernadero.

Según él, Colombia contribuye con una cantidad mínima de emisiones de CO2, representando menos del 0.2 % del total mundial debido a la quema de combustibles.

Por lo anterior, Robledo consideró que Petro no profundiza en el tema y confunde a la gente al manipular conclusiones a partir de argumentos verdaderos.

“Sí, hay cambio climático, pero no podemos destruir la economía nacional en el trance, sería absurdo, además porque no cambiaríamos nada en el mundo. Él no lo quiere explicarlo a fondo y confunde a la gente. Es mucha la carreta que echa”, dijo Robledo en ese medio de comunicación.

Jorge Robledo cree que su Gobierno va peor de lo esperado

Robledo considera que el Gobierno del presidente Gustavo Petro ha resultado peor de lo que se había imaginado, no solo porque no ha cumplido sus promesas de campaña sino por los escándalos en su círculo más cercano.

“Las cosas resultaron ser peores de lo que yo había pensado”, asegura Robledo, fundador del partido Dignidad y Compromiso, en una entrevista con EFE en la que insistió en que “las cosas van bastante mal”.

Robledo, que militó con Petro en el partido de izquierdas Polo Democrático Alternativo (PDA), fue senador durante más de 20 años, en los que se destacó como una de las voces críticas de los Gobiernos de turno, defendió la salida negociada del conflicto armado y a la industria local con un discurso nacionalista.

“Yo lo conozco, lo he estudiado con cuidado, tengo muchos desacuerdos con él”, afirma Robledo sobre Petro, y subraya que por eso llegó a la conclusión de que el Gobierno va mal: “No me sorprende porque aquí el problema no es cómo se titula usted, si de izquierda o derecha, sino qué es lo que está proponiendo”.

Convencido de que “hasta en los detalles” el presidente “se está equivocando”, Robledo atribuye la victoria electoral de Petro, de la cual se cumple un año este lunes, al “mal” Gobierno de quienes lo precedieron y recuerda que él votó en blanco tanto en 2018, cuando Petro perdió la presidencia con Iván Duque, como el 19 de junio de 2022, cuando la ganó.