Así fue el incómodo reencuentro entre Aída Victoria Merlano y Yeferson Cossio: “Me dio mucho calor”

El momento se hizo más embarazoso, teniendo en cuenta que la novia del paisa estuvo presente | Fotos: Instagram @yefersoncossio @aidavictoriam

Sorprendidos quedaron los seguidores de Aída Victoria Merlano y Yeferson Cossio en la tarde del 20 de junio, cuando se reencontraron después de muchos meses y luego de haber sostenido un fugaz romance que se convirtió en noticia.

Te puede interesar: ¿Yeferson Cossio volvió a OnlyFans? Esto es lo que se sabe

Todo ocurrió gracias a Danibet, un conocido pronosticador de España que es amigo de ambos y decidió jugarles una broma, pues cuando la barranquillera llegó al lugar donde estaba el antioqueño, él se encontraba con su novia Carolina Gómez.

La expresión de ambos al verse de frente hizo que las palabras sobraran para describir lo incómodo que fue aquel momento. De hecho, el propio Yeferson Cossio confirmó horas después que, en efecto, fueron unos instantes bastante embarazosos.

Esta fue la polémica broma | Video: Instagram

“Él nos invitó a mi novia y a mí a una transmisión en vivo, y como es parcero, entonces yo dije que no había problema, pero va y me sale con esas. Eso fue un momento muy incómodo y a mí me dio mucho calor (...) Con esta no me quedo, Danibet”, explicó.

Te puede interesar: Yeferson Cossio reveló que su nueva novia era fan de Jenn Muriel: “Me escribía que esperaba volviera con mi ex”

Aída Victoria Merlano, por su parte, mostró a través de sus historias en Instagram que después del incómodo reencuentro habló de varios temas a solas con su colega y antigua pareja. Además, confirmó que grabaron juntos un video que pronto saldrá en redes sociales.

Por último, la hija de la excongresista y hoy convicta Aída Merlano Rebolledo aseguró que pronto hará una transmisión en vivo con Yeferson Cossio y hablarán de temas muy picantes. No obstante, él puso como condición no hablar sobre su miembro viril.

Esta fue una de las historias que colgó Merlano y en esta se ve cuando hablan del supuesto video íntimo que rondaba de ella en redes sociales | Video: Instagram @aidavictoriam

Como era de esperarse, las reacciones a este sorpresivo momento no se hicieron esperar y fueron cientos de personas las que opinaron al respecto a través de redes sociales, con comentarios como: “se nota que esto fue pura candela”, “esa transmisión va a estar a fuego” y “esperaré con ansias el video de ellos dos”.

¿Aída Victoria Merlano se enamoró de Yeferson Cossio?

En una reciente entrevista con Dímelo King, la barranquillera decidió sincerarse sobre cómo comenzó su breve relación con el creador de contenido paisa y cuáles fueron sus sentimientos hacia él mientras estuvieron juntos.

Te puede interesar: Jenn Muriel compartió consejos para superar una tusa: “confía en el proceso”

Según ella, antes de involucrarse en una relación amorosa con Cossio los dos eran muy buenos amigos, tanto que, de acuerdo con su relato, fue el antioqueño quien se encargó de ayudarle a recuperar su cuenta de Instagram cuando ella la perdió.

“Nosotros éramos amigos, yo hice un video hablando sobre un tema cuando él se puso los implantes. Todo el mundo estaba hablando de que se puso los senos, es un imbécil, un idiota, pero me pareció un tipo tan inteligente porque yo sí me pillé cuál era el marketing detrás. Yo hice el video hablando de cuál era su estrategia y develando cifras (…) hice un análisis full y quedó increíble”, contó la influencer al portal de contenido del género urbano.

Merlano también adivirtió que Cossio ya no estaba junto a Jenn Muriel cuando tuvieron su corta relación | Imágenes originales: Instagram @aidavictoriam @yefersoncossio

A renglón seguido, la barranquillera relató a Dímelo King que, desde entonces, ella y Cossio duraron nueve meses cultivando una gran amistad de manera virtual antes de lograr conocerse en persona durante un evento al que ambos asistieron.

“No era un plan coqueteo, era un plan de: ‘Yo sé que, si algún día nos vemos, nos vamos a caer muy bien’. Él me apoyó mucho en tema de redes, cuando yo perdí mi cuenta él fue quien me la recuperó. Siempre nos llevamos muy bien (…) a mí siempre me pareció muy guapo, cuando se cortó el pelo dije: ‘Uff, se ve muy guapo”, detalló la influencer al mismo portal.

“Yo termino mi relación, pasa mucho tiempo y él termina su relación, entonces para nosotros fue como probemos a ver. Yo sí me enamoré de Yéferson”, contó la creadora de contenido al mismo portal.