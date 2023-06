Incendio en bodega de reciclaje en Bogotá: en video se ve cómo se extiende a otras casas del sector de San Bernandino, en Bosa

Al cierre del segundo puente festivo de junio, cuando los habitantes de Bosa San Bernardino se preparaban para ir a la cama, el humo y las sirenas interrumpieron su rutina de noche.

Te puede interesar: Un adulto mayor gravemente herido y su mascota muerta dejó un incendio en Barbosa, al norte de Medellín

Y es que sobre las 7:30 un incendio iniciado en una bodega de reciclaje se habría extendido a al menos dos viviendas, por cuenta del plástico almacenado durante días.

Impotentes, los habitantes observaban como el fuego consumía el reciclaje y se propagaba en tiempo récord, aunque en un arranque de adrenalina, una de las trabajadoras de la bodega sacó su caretilla, para no perder el producido del día.

Te puede interesar: Barranquilla: se registró un incendio en dos bodegas de Metroparque

“Yo me asusté porque yo tenía mi triciclo. Yo reciclo y yo tenía mi triciclo cargado. Pues yo lo cogí y lo único que hice fue meterme entre las llamaradas a sacarlo”, narró, en una entrevista concedida para el matutino de Arriba Bogotá.

Y es que, según ella, es su única fuente de ingresos: “es la forma de mi trabajo, con lo que yo vivo y pago mi arriendo”, precisó.

Te puede interesar: La reacción de turistas mexicanos en Colombia por la “prohibición de empanadas” generó divertido debate en Twitter, ¿qué dijeron?

Pero no actúo sola. Sus demás compañeros –también dedicados al oficio de reciclar– la ayudaron a alejarse de la llamarada con tal de salvar su carreta y lo que había dentro:

“Cuando mi compañera me llamo a las 8:00 de la noche que se estaba incendiando la bodega y el triciclo de ella. Entonces yo vine porque yo trabajo con ella y cuando vi, había mucha candela, pero ya habían sacado el triciclo y los carros que estaban alrededor. De ahí para allá sé que los señores dueños de las bodegas que están ahí no se encuentran ahoritica en Bogotá. Ya llegan mañana (20 de junio) pero hay mucha perdida” relató para el medio citado otra mujer que trabaja en el lugar.

Las temperaturas alcanzadas generaron grietas en los muros de las construcciones afectadas

El material que fue consumido por las llamas estaba almacenado desde hace días. De ahí que las pérdidas sean millonarias: “Dependiendo del porcentaje que yo creo que está –explicó– por ahí unos 15 o 20 millones del señor del plástico. Del otro señor si no lo sé evaluar porque es mucho, mucho material el que se dañó”.

A pesar de la acción rápida del Cuerpo de Bomberos de Bogotá, el fuego logró consumir los muebles y pertenencias de cinco familias, asentadas en las dos viviendas aledañas a la construcción. Motivo por el que el Idiger (Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático) inició una evaluación de los daños, paralelo a la investigación de un grupo especializado que tiene como tarea determinar qué pudo haber iniciado el fuego.

Es un enigma, según los trabajadores del sector, ya que, al parecer, no hay enchufes en la bodega: “la verdad, no se trabaja con luz. No he visto bodega que se trabaje acá con luz porque se manipula solo material reciclable, pero no sé. Sería malo decir que fueron manos criminales o un corto. Ya bomberos dirá el dictamen que ellos tomaron, porque ya vinieron e hicieron la investigación”.

Médicos de la Secretaria de Seguridad atendieron a quienes llegaron a inhalar humo, y el personal que atendió la emergencia evalúa si las grietas generadas por las altas temperaturas representan un peligro para los habitantes de las viviendas afectadas.

Ellos, en nombre de la comunidad de San Bernardino, le piden a la alcaldía local que ejerza un mayor control sobre las bodegas de reciclaje y verifiquen si tienen o no medidas de precaución o un plan de emergencia para estos casos.

¿A dónde llamar en caso de incendio en Bogotá?

De acuerdo con el cuerpo de Bomberos de la ciudad: en caso de emergencia informe inmediatamente a la Línea de Reporte de Emergencias 123 o comuníquese con una de las Estaciones del Cuerpo Oficial de Bomberos.

Dentro de la atención de incendios el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá D.C. atiende tres tipos de incidentes los cuales involucran:

1. Estructuras (Industrial, viviendas, comercial y otras edificaciones)

2. Forestales: Quemas, conatos e incendios (áreas superiores a los 5.000 m2), los cuales pueden darse en vegetación de diferente naturaleza como nativa, bosques, cercados, matorrales, retamos espinoso, plantaciones etc.

3. Vehiculares