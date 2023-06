Feid marcó récord de ventas con conciertos en Puerto Rico

En tan solo dos horas se agotaron las entradas para los conciertos de Feid en Puerto Rico, lo que le garantiza un Sold Out en su primera presentación en suelo boricua. Crédito: feid / Instagram

Al parecer, 2023 no deja de sorprender a Feid, que no solo logró una exitosa gira por Estados Unidos, sino que también rompió récords de venta de las dos fechas que se anunciaron en Puerto Rico, lo que demuestra el cariño de la gente y algo que, según el productor de los dos espectáculos en la isla, marcará un precedente en la industria.

Te puede interesar: Yailin habla sobre las imágenes de Karol G con Feid: “Lo que importa es la felicidad”

Salomón Villada Hoyos, nombre de pila del cantante paisa, terminó su gira de conciertos por Estados Unidos que comenzó en abril y culminó en junio en el estado de Florida. Ahora, el Ferxxo se dirige a suelo boricua para cumplir con dos fechas más de su tour Ferxxo Nitro Jam Underground.

El Coliseo de Puerto Rico será el lugar en el que Feid se presentará por primera vez en suelo puertorriqueño, y aunque la fecha del primer concierto se dio a conocer con tan solo cuatro días de anticipación, pero eso no fue impedimento para que los seguidores del cantante paisa adquirieran todas las entradas en tan solo 30 minutos, lo que le garantizó un reconocimiento de sold out al Ferxxo en su concierto debut en la tierra del reguetón.

Te puede interesar: Papás de Karol G se pusieron la “percha del Ferxxo” y dieron visto bueno a la relación

Así lo dio a conocer a través de una publicación en Instagram la página jlpromotionspr, encargada de la promoción y espectáculo en la isla, que confirmó que tras la primera venta de boletas se abrió una segunda fecha y que ya 62.000 personas se encontraban en fila virtual.

“Con solo cuatro días de anticipación, anuncia su primer concierto en Puerto Rico y los boletos para la primera función se vendieron en su totalidad en 30 minutos. Abre una segunda función en el cual habían sobre 62,000 personas en fila virtual y la vende en su totalidad en 1 hora”.

La segunda fecha para el concierto de Feid también fue todo un éxito, pues las boletas fueron vendidas en una hora, por lo que se catalogó como un récord histórico el hecho de que un artista logre la venta total de dos funciones, anunciadas con solo cuatro días de antelación, en dos horas.

“Dos funciones vendidas en menos de 2 horas de venta con solo 4 días de anticipación. Feid se convierte en el primer artista en lograr esta hazaña”.

Sobre la exitosa venta de boletería, el empresario encargado de los conciertos en Puerto Rico, Paco López, aseguró a EFE que la presentación de Feid en la isla abre un precedente en el que se confirmó que sí se puede anunciar un concierto a último minuto y esperar que sea exitoso.

Te puede interesar: Por qué dicen que Karol G está embarazada, este es el mensaje del Día del Padre que encendió los rumores: “No sean orgullosos y feliciten”

“Se abre un nuevo precedente de que sí se puede anunciar un concierto a último minuto y puede ser exitoso. Nunca había pasado”, comentó el productor.

Luego de confirmarse la posibilidad de un concierto en la isla, Paco López y Live Nation, empresa encargada de la gira de conciertos, comenzaron los preparativos en Puerto Rico desplegando vallas con el color verde característico del cantante colombiano.

El gerente general de ASM Global, empresa que administra el Coliseo de Puerto Rico, Jorge Pérez, comentó que la rapidez con la que se vendieron los boletos tomó a todos por sorpresa, pues el día del concierto de Feid se celebra la Noche de San Juan, una celebración en la que los jóvenes visitan las playas.

“Esto es superpositivo para la industria. A nosotros no nos sorprende, porque los artistas y el género del reguetón tienen tanta acogida que muy poca gente puede anunciar un concierto en verano, Noche de San Juan, cuatro días antes y llenarlos en hora y media y casi 70.000 personas esperando en la fila virtual”, aseguró Pérez.