Así se veía Marcela Reyes sin implantes en los glúteos: “No los necesitaba”, le dijeron

Marcela Reyes es una de las tantas celebridades colombianas que ha sufrido por los biopolímeros, sustancia que le fue inyectada hace años para aumentar el tamaño de sus glúteos que, a opinión de muchos, se veían muy bien en su estado natural.

Así se lo dijeron una gran cantidad de seguidores a la propia DJ, luego de que ella publicara un video en su cuenta de Instagram de cuando no se había operado esa parte del cuerpo.

La publicación se conoció como respuesta a una petición que le hizo un seguidor o seguidora a Marcela Reyes por medio de esta red social: “Muestra una foto o video de cuando no te habías hecho nada en la cola”.

Fue entonces cuando la joven compartió dichas imágenes en las cuales se muestra dando vueltas y bailando en lo que parece ser la habitación de su casa en aquel entonces.

Y aunque no se alcanza a detallar muy bien cómo lucían sus glúteos antes de ser intervenidos, ‘la Reina de la Gauracha’ recibió una gran cantidad de elogios por parte de sus más fieles seguidores, quienes manifestaron que “no los necesitaba”.

Sin embargo, también hubo quienes las criticaron porque, según dicen, aunque no estaba operada sí usaba algunas almohadillas entre el pantalón para realzar su figura.

Así reaccionó el cuerpo de Marcela Reyes a los biopolímeros

Hace algunos meses, la DJ decidió compartir en imágenes cómo fue todo el proceso por el cual tuvo que atravesar, desde que se sometió a un procedimiento quirúrgico en el que le inyectaron biopolímeros en sus glúteos.

En las fotografías publicadas por Reyes, hay una bastante fuerte que deja ver la reacción de rechazo generada por su cuerpo al peligroso líquido, pues se observan sus glúteos bastante inflamados y con una coloración rojiza

También aprovechó el momento para explicar que durante mucho tiempo no pudo usar tangas ni pantis (la ropa íntima que más le gusta lucir), sino que, por el contrario, tuvo que utilizar por dos años unas prendas especializadas.

“Este es uno de mis cajones de pantis, pero les voy a contar un proceso bien importante que estoy viviendo. Estos que ven acá fueron los que me acompañaron durante dos años, todo el tiempo tenía que estar en bóxer grande porque mi cola estaba en un proceso de reconstrucción y tenía que cuidarla para que no se me descolgara la piel”, señaló Marcela Reyes.

Posteriormente, advirtió que el uso de estas prendas es cosa del pasado y ahora puede lucir las diminutas tangas que le encanta y resaltan su esbelta figura.

Así como ‘La reina de la guaracha’ aceptó la cantidad de procedimientos estéticos que se ha hecho, negó otros que han surgido a causa de rumores entre sus fanáticos.

“Yo no me he hecho la bichectomía, jamás me la he hecho. Lo que sí hago es ir a donde mi doctora, que es la más, y ella me aplica el botox con el que me engroso los labios ¡Ella es espectacular! Yo no tengo procedimientos en la cara, lo que me he hecho me lo ha hecho mi doctora porque con eso hay que tener mucho cuidado”, concluyó Marcela Reyes en aquella ocasión.

Meses más tarde, confesó que a pesar de haber creado miedo a las cirugías, estaría dispuesta a volver al quirófano por temas estéticos. No obstante, señaló que se asesoría muy bien antes de hacerlo.

Otra de las dudas que despejó Reyes sobre su lucha contra los biopolímeros fue la de qué pasó con quien le inyectó la sustancia:

“Esta persona se echó a perder y no puede aparecer porque dañó una gran cantidad de mujeres ¡Nos destruyó la vida! Yo no me quiero imaginar el karma que deberá pagar por perjudicar a tantas personas”.