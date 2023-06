Un colombiano es el ciclista con más victorias en 2023 de todo el mundo

El corredor colombiano es el líder de la clasificación general en la Vuelta a Colombia. Foto: Fedeciclismo

Miguel Ángel López está teniendo una gran temporada y parece ser que la mejor decisión que pudo tomar en 2023 fue firmar con el Team Medellín. El corredor de Pesca, Boyacá, ha podido consolidar varios triunfos en las diferentes competencias nacionales e internacionales, y actualmente en la Vuelta a Colombia es uno de los grandes candidatos a quedarse con el título.

Te puede interesar: Miguel Ángel López sigue arrasando en la Vuelta a Colombia: ganó la tercera etapa y refuerza su liderato

Lo de Supermán López no ha sido fortuito, el sacrificio, la disciplina y el trabajo duro han sido los pilares para que el corredor colombiano esté pasando por un gran momento deportivo que, incluso, lo han llevado a ser favorito en todas las competencias que ha disputado y le han permitido en 2023 ser el ciclista con más victorias del mundo hasta el momento.

En la actual Vuelta a Colombia, Miguel Ángel López ha podido sumar tres triunfos en cuatro jornadas que se han disputado, es el líder de la clasificación general y ya suma una diferencia de 47 segundos con Fabio Duarte, compañero en el Team Medellín y que ocupa el segundo puesto en el escalafón.

Miguel Ángel López cruzó en la primera posición en la etapa 3 de la Vuelta a Colombia 2023. @team_medellin/Twitter.

Incluso, tras la victoria en la última jornada en la Vuelta a Colombia, Miguel Ángel López no pudo ocultar su emoción y destacó “no podemos pedir más, mi compañeros han hecho un magnífico trabajo, vamos a disfrutar porque mañana será un día nuevo. Pienso en disfrutar y si dan chance de ganar lo haré, a mi me encanta ganar y si no se da no pasa nada tampoco”

Te puede interesar: Miguel Ángel López se refirió a sus expectativas en la Vuelta a Colombia

En 2023 Miguel Ángel López ha sumado 12 victorias, igualando la marca del esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) que también cuenta con 12 triunfos en 2023, la diferencia surge debido a que Superman López cuenta con cinco segundos puestos y un tercer lugar, mientras que el europeo solo suma un tercer lugar. Esto le permitió al ciclista boyacense comandar la clasificación mundial y superando pedalistas de gran relevancia que están dentro del top 10 como lo son Jonas Vingegaard, Primoz Roglic, Remco Evenepoel, entre otros.

Este es el top 5 del escalafón:

Miguel Ángel López - Team Medellín | 12 victorias - 5 segundos puestos - 1 tercer puesto Tadej Pogacar - UAE Team Emiarates | 12 victorias - 1 tercer puesto Yacine Hamza - | 11 victorias - cuatro segundos puestos y dos terceros lugares Jonas Vingegaard - Jumbo visma | 11 victorias - tres segundos puestos y dos terceros lugares Primoz Roglic - Jumbo Visma | 9 victorias - tres segundos puestos y un tercer puesto

Es importante señalar que la gran mayoría de triunfos de Miguel Ángel López, a diferencia de los de Primoz Roglic, se han obtenido en competencias continentales, mientras que el capo del UAE Team Emirates los ha sumado en WorldTour.

Estos son los 12 triunfos de Miguel Ángel López en 2023: