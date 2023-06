La educación universitaria en Colombia será completamente gratuita: esto es lo que dice el proyecto de ley que espera la firma de Gustavo Petro

Amplia oferta de instituciones no universitarias en Lima para estudiar carreras técnicas de alta calidad. Foto: Andina.

Buenas noticias para los estudiantes del país. Luego de superar cuatro debates y llegar este lunes 19 de junio a conciliación en plenaria de los órganos legislativos, quedó lista para ser sancionada por el presidente Gustavo Petro, el proyecto de ley que garantiza la gratuidad en los programas de pregrado de las instituciones públicas de educación superior del país.

Con 74 votos a favor y ninguno en contra fue aprobado en las últimas horas el informe de conciliación del proyecto “Matrícula Cero”, luego de que la senadora María José Pizarro expusiera en plenaria que se logró resolver algunos inconvenientes que presentó la proposición final. “Después de una reunión que sostuvimos con la ministra de Educación y el ministro de Hacienda, se llegó finalmente a un acuerdo que permitió sortear las dificultades que en algún momento que se habían presentado. Con esto solventado podemos darle un visto bueno a esta conciliación y garantizar la gratuidad en la educación superior en nuestro país” informó durante el encuentro.

Así las cosas, luego de que el presidente sancione oficialmente la ley, se estipuló que el Gobierno nacional contará con un plazo de seis meses para establecer los parámetros de admisión de los candidatos, al igual que tendrá que definir los requisitos para que los estudiantes continúen con el beneficio y las causales para perder la gratuidad del programa. “A partir de ese momento no se cobrarán matrículas para acceder a las instituciones de educación superior públicas. Además, los recursos no vendrán de las propias universidades, es decir, no se contribuye a la desfinanciación de las instituciones de educación superior, sino que los recursos provienen del Presupuesto General de la Nación” dijo para medios Pizarro.

El informe de conciliación fue aprobado en la noche del lunes 19 de junio con 74 votos a favor. Archivo

Según lo destacó Alex Flórez, senador de la República y líder del proyecto, se deberán priorizar las comunidades vulnerables del país, especialmente aquellas que provengan de las zonas rurales, que históricamente no han contado con las facilidades de acceso a la educación superior, además de estudiantes de colegios públicos y jóvenes registrados en el Sisben IV. Por su parte, la senadora María José Pizarro también detalló que el proyecto contempla retos alternos: “Hay todo un programa para evitar la deserción, para garantizar la permanencia y, por lo tanto, se van a construir programas que van a tener como primeras poblaciones priorizadas las víctimas del conflicto armado, las mujeres cabeza de hogar, las comunidades étnicas, también jóvenes que hayan estudiado en las instituciones de educación rurales y que por lo tanto tienen que recibir alguna ayuda para poder permanecer”, indicó la congresista.

La congresista también destacó la labor de los jóvenes que fueron el motor del proyecto de ley que hoy es una realidad. “Este es un proyecto de ley que fue construido por el movimiento estudiantil, yo estuve con ellos y otros congresistas, es una reivindicación histórica, hay cientos de jóvenes que han muerto precisamente exigiendo la gratuidad en las matrículas” detalló en sus redes sociales.

Pizarro también resaltó el proyecto como parte de las promesas cumplidas del actual gobierno. “Nadie tendrá que pagar nadie, es universal, esto quiere decir que se cumple con uno de los puntos más importantes de nuestro programa de gobierno, que era garantizar una educación superior pública, gratuita, de calidad, y esto va a entrar a reforzarse con la reforma integral a la ley 30″ puntualizó la congresista.

Por ahora, se espera que en los próximos días se radique de forma oficial el proyecto en la Casa de Nariño donde, según lo indica la ley, será revisado por la Secretaría Jurídica de Presidencia antes de que llegue al despacho del presidente Gustavo Petro, quien dará su aprobación final a la matrícula cero.