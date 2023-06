Jorge Rausch reveló por qué se terminó su matrimonio: “Uno descuida a la familia”

Aunque terminaron su relación en algún momento, decidieron darse una nueva oportunidad

En una charla con el formato ‘Lo que dura el tinto’ del Canal RCN, el chef colombiano Jorge Rausch habló de lo que le significó a su vida personal trabajar durante tantas horas. En su charla con Andrés Carvajal, detalló su esposa y sus hijas, de alguna manera, terminando pagaron las consecuencias de los errores que cometió mientras construía su exitoso camino en la gastronomía.

“Yo me arrepiento de haber trabajado tanto, porque uno descuida a la familia. Eso me costó posiblemente mi matrimonio y mucho tiempo con mis hijas, y reparar eso no fue fácil. Encontrar ese balance es muy difícil, cada uno tiene el suyo y nunca es perfecto. Si pudiera volverlo a hacer, le habría dedicado más tiempo a la familia. La vida es así y es difícil encontrar ese punto, porque no existe. A veces uno es un padre presente ausente”, dijo en su conversación el también jurado del programa de cocina MasterChef Celebrity.

A pesar de eso, comentó, en la actualidad es un hombre muy feliz y que disfruta mucho de su vida. “Yo antes no era tan feliz. Creo que he hecho el camino bien (...) Me dedico tiempo a mí y a mis hijas, hago lo que me gusta y lo que no, pues no lo hago”, resaltó. En la actualidad, Rausch sostiene una relación amorosa con Nathalie Monsalve, una modelo y creadora de contenido en redes sociales. Aunque terminaron su relación en algún momento, decidieron darse una nueva oportunidad.

De acuerdo con lo que dijo el chef sobre la ruptura con su novia: “Nathalie se fue a vivir a Estados Unidos (...) Entonces, nos podemos querer mucho, nos queremos mucho, pero cada uno está en lo suyo. ¡No hay nada que hacer, toca dejarla ir!”. El chef estuvo casado con Orit Feldman, desde el año 2002. Con ella tuvo a sus dos hijas.

Según ha comentado él mismo, aunque ya no hay una relación romántica entre ambos, tienen una buena relación, no solo para criar a sus dos hijas, sino también porque ella está detrás de algunos procesos de los negocios de Rausch. “Siempre el negocio fue familiar. Yo soy el chef, mi hermano, Mark, el pastelero. Orit siempre hizo los restaurantes, mi cuñada manejó la parte comercial, mi papá, la plata. Eso siempre ha sido un negocio de familia. Divertidísimo”, afirmó Rausch en una conversación con el programa nocturno de RCN Televisión Yo, José Gabriel.

Antes de conformar sus negocios, comentó al mismo formato, tuvo dificultades para definir su destino profesional. “De verdad que no me gustaba economía, entonces me salí, me fui a trabajar un tiempo con mi papá y después decidí irme a Israel a terminar allá la carrera. Yo era malísimo en economía en Los Andes, imagínense después aprendiendo economía en Tel Aviv, en hebreo: peor. No era lo mío”, mencionó el chef en diálogo con ‘Yo, José Gabriel. Durante la entrevista recordó también que en aquel tiempo vivió con dos compañeras de casa y una de ellas fue, precisamente, Feldman.

“El trabajo en un restaurante de alta cocina en Europa y, sobre todo, por allá en los años 90 era muy violento, era muy duro, eso era vivir en Hell’s Kitchen de Gordon Ramsay (chef británico). Una vez mi jefe —hice algo mal, me acuerdo— me metió al cuarto frío, apagó la luz y me pegó. Yo salí, todo nervioso, y fui y le dije al chef: —mire lo que me pasó, mi jefe me pegó. Si él me vuelve a pegar, la próxima vez yo lo voy a tener que devolver—. El chef me dijo: —pues si usted lo devuelve, yo lo echo”, comentó en su cuenta de TikTok.

“Sí, Orit fue mi primera esposa, me separé y no he tenido segunda esposa y yo con ella estudié todo el colegio aquí en Bogotá, en el Hebreo; nos reencontramos en Israel y nos casamos (…) de verdad que ella fue un gran apoyo”, comentó. “Trabajé muchos años en cocina en Inglaterra en restaurantes muy famosos, con estrellas Michelin; hice mi entrenamiento muy bien y mientras tanto Markie hizo su entrenamiento en pastelería en Canadá y en 2003 nos juntamos los dos y decidimos montar un restaurante”, continuó.