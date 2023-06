Gustavo Petro se pronunció tras el hundimiento de la reforma laboral en Cámara: “La voluntad de pacto social no existe en el poder económico”

El presidente de la República, Gustavo Petro, sufrió un nuevo revés en el Congreso de la República, tras hundirse la reforma laboral. Foto Fernando Vergara/AP

El presidente de la República, Gustavo Petro, se pronunció el martes 20 de junio de 2023 sobre el hundimiento de la reforma laboral, la cual no pasó el trámite en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes; debido a que no tuvo el cuórum necesario para su análisis.

A través de su cuenta de Twitter, el mandatario de los colombianos prácticamente dio por descartada esta iniciativa en la presente legislatura, luego de que no hubiera el número de congresistas requeridos para empezar la discusión; razón por la cual tuvo que levantarse la sesión, que ya había sido reprogramada en dos ocasiones.

“El hundimiento de la reforma laboral es muy grave. Demuestra que la voluntad de paz y de pacto social no existe en el poder económico”, manifestó el jefe de Estado.

Según Petro, “los dueños del capital y de los medios lograron cooptar el Congreso en contra de la dignidad del pueblo trabajador. Creen que las ganancias salen de la esclavitud, las largas jornadas y la completa inestabilidad laboral. El gobierno del cambio no abandonará los intereses de la trabajadora y el trabajador”.

El presidente de la República, Gustavo Petro, dio por hundida la reforma laboral que se tramita en la Comisión Séptima de la Cámara. Así se pronunció en su cuenta de Twitter.

Su pronunciamiento, como era de esperarse, tuvo reacciones a favor y en contra, en una jornada en la que en diferentes ciudades del país se adelantó la denominada Marcha de la Mayoría, en la que sectores contrarios al Gobierno del Cambio salieron a protestar contra este proyecto de ley.

Y es que, de acuerdo con partidos de la oposición, como el Centro Democrático (CD) y Cambio Radical, con la mencionada reforma se fomentaría la informalidad laboral, debido a las condiciones que se pretendían reglamentar para las empresas, que serían obstáculo, además, para la generación de nuevos empleos.

“La ministra del Trabajo no logró desembarazarse de la lógica sindical y en lugar de presentar una reforma laboral radicó en el Congreso un pliego de peticiones sindical. En pleno año recesivo, esta reforma frenará la generación de empleo y disparará la informalidad. Pobre país”, dijo el representante a la Cámara Andrés Forero, del CD.

La laboral era una de las tres grandes reformas del Ejecutivo, junto a la de la salud, que también se radicó en la Comisión Séptima de la Cámara, y la de las pensiones, que surtía su debate en la Comisión Séptima del Senado. Un duro revés para el mandatario, que confiaba en que siguiera su curso en el legislativo.

¿Qué viene ahora?

Según explicó la representante del Pacto Histórico, María Fernanda Carrascal, quien lideraba la iniciativa, aún podría tramitarse si el Ejecutivo decide radicarla en el cronograma de proyectos que se desarrollarán en las sesiones extraordinarias.

“Llegamos al término de las sesiones ordinarias hoy, pero como hay recusaciones que no se les ha podido dar trámite, pues no nos permitieron continuar con las discusiones. Lo que viene es esperar si el Gobierno, que está en su facultad de decretar sesiones extraordinarias, incluye la reforma laboral”, expresó Carrascal.

No obstante, la Ley Quinta de 1992 es clara en manifestar que cualquier proyecto de ley que no hubiera tenido su primer debate en el Congreso, en el sentido de votar el articulado de la ponencia radicada, no podrá ser tramitado en la siguiente legislatura.

Sin embargo, para algunos, el hecho de que la ponencia positiva haya sido aprobada podría ser un “salvavidas” para evitar empezar de cero en su curso en el Congreso.

Pese a ello, el mismo Petro, de hecho, habría descartado con su pronunciamiento la inclusión de la reforma en las sesiones extras, por lo que estaría aceptando el fracaso de la iniciativa; impulsada por la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez.

En caso de que no sea posible rescatar la reforma, al Gobierno nacional no le quedará de otra que radicarlo en el siguiente periodo en el Congreso, que empezará el 20 de julio de 2023; aunque para ello deberá hacer modificaciones con respecto al que tuvo su trámite en la Cámara de Representantes.