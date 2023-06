Gustavo Bolívar reveló que se reunió con Petro para estudiar el mecanismo para elegir candidato a la Alcaldía de Bogotá, y otro aspirante se molestó

Gustavo Bolívar no termina de definir si será candidato en Bogotá

Gustavo Bolívar se encontró después de meses con Gustavo Petro para hablar de su futuro político, tanto por recibir su venia como definir la estrategia. En una reunión en la Casa de Huéspedes de la Presidencia en Cartagena, ambos habrían acordado un mecanismo para medir la fuerza política de los candidatos y tomar una decisión. Pero el anuncio ya ha despertado molestias.

“El presidente me preguntó cómo estaban mis posibilidades para ir como precandidato a la alcaldía de Bogotá al lado de Heidi Sánchez y Carlos Carrillo”, escribió Bolívar sobre su encuentro en una columna publicada en el portal Cuarto de Hora. Su respuesta fue exponerle problemas económicos porque como ha dicho públicamente, el sueldo de alcalde no le alcanzaría para sus obligaciones financieras.

Bolívar no define si oficializar su candidatura, pero asegura que está resolviendo sus problemas para allanar la posibilidad. Aún así, dice que Petro le pidió no desistir y en cambio encabezar la búsqueda de un mecanismo entre los presidentes de los partidos que integran el Pacto Histórico para elegir el candidato.

El líder del Polo Democrático cuestionó fuertemente a Jaime Dussan. Foto: Concejo de Bogotá.

“Me pidió que no desistiera y que hablara con los presidentes de los partidos que integran el Pacto para que ordenáramos la elaboración de una encuesta robusta y seria, con alguna empresa reconocida, que nos marque con objetividad si hay o no posibilidades”, escribió el exsenador.

Según la columna, la encuesta mediría a cada uno de los candidatos del Pacto Histórico con los que ya están en la carrera de otras fuerzas políticas. Solo citó a los que cree que tienen más posibilidades: Carlos Fernando Galán, Rodrigo Lara y Juan Daniel Oviedo.

“Será esa encuesta, que elaboraremos en las próximas dos semanas, la que defina nuestra decisión”, resaltó Bolívar. Según dijo, ya habló con varios de los presidentes de la coalición de gobierno para empezar a definir la medición, aunque parece que no se informó con los demás aspirantes.

El concejal Carlos Carrillo, quien fue elegido como precandidato por el Polo Democrático, manifestó su molestia. No estaría de acuerdo con la encuesta, porque busca un mecanismo democrático y porque dice que no se puede definir la candidatura por popularidad.

“Sea quien sea el candidato del @PactoCol debe asumir un compromiso real con Bogotá. La Alcaldía no es una antesala a la presidencia o un concurso de popularidad, si el candidato del PACTO no gana en segunda vuelta debe convertirse en el jefe de la oposición y resistir 4 años”, escribió Carrillo. “¡Bogotá no puede ser un premio de consolación!”, agregó.

“Las aspiraciones de los tres son igualmente legítimas, espero que el Pacto Histórico construya una candidatura unificada, pero de ninguna manera aceptaré una imposición, la democracia es justamente para evitar imposiciones”, señaló el concejal del Polo Democrático.

La molestia de Carrillo, de acuerdo con W Radio, radica en que el Pacto Histórico es una coalición y no un partido político, por lo que las decisiones se deben tomar en conjunto y no por Petro ni Bolívar. Incluso le dijo a la emisora que podría mantener firme su candidatura hasta primera vuelta.

“Yo no me voy a bajar y se lo he dejado claro a Bolívar desde hace tiempo, por eso le propuse que fuéramos a la consulta. En ese momento dijo que no porque no se había decidido. Si sigue con esa actitud, pues la consulta será el 29 de octubre”, dijo Carrillo, según citó la emisora.

La concejal de la Unión Patriótica Heidy Sánchez que recibió el aval para ser precandidata, no se ha pronunciado sobre lo dicho por Bolívar. Sin embargo, ese sector se opuso a que las listas al Concejo de Bogotá se definieran por aparte en consultas y no de manera interna en la coalición.