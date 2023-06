Escándalos de Laura Sarabia y Armando Benedetti: Gustavo Petro debería responder ante la justicia opinan los colombianos

En medio de los escándalos de Laura Sarabia y Armando Benedetti, la desaprobación de Gustavo Petro incrementó. REUTERS/Nadja Wohlleben

De acuerdo con la más reciente encuesta de Opinómetro, relizado por Datexco Company S.A para W Radio, reveló las diferentes posturas que tienen los colombianos sobre el manejo de Gobierno de Gustavo Petro durante los primeros 10 meses.

Las fechas de recolección del informe fue del 15 al 16 de Junio de 2023. Entre los temas más destacados del informe fue la desaprobación del mandatario, en el que volvió a incrementar: ¿Usted aprueba o desaprueba la manera como el Presidente Gustavo Petro está manejando el país? El 62% de los colombianos no está de acuerdo, mientras que el 31% lo aprueba.

Por otra parte, el escándalo presidencial por las conversaciones entre Laura Sarabia y Armanda Benedetti, se hizo presente en la encuesta. Allí los ciudadanos respondierono ante la pregunta: ¿Usted cree que el Presidente Petro tiene que responder ante la justicia por las revelaciones del escándalo Sarabia/Benedetti? El 62 % de los encuestados respondieron Sí, el 22 % que No, el 10 % no sabe y el 6 % no respondió.

En cuánto a la propuesta del presidente Petro sobre la reducción del consumo de gasolina, “¿usted está de acuerdo o en desacuerdo con esta proposición?” El 34 % está de acuerdo, el 55 % en desacuerdo, mientras que el 6 % no sabe y el 5 % no responde.

Los polémicos chats entre Gustavo Petro y Armando Benedetti por el escándalo de Laura Sarabia. Colprensa.

Para el Opinómetro, Datexco hizo una selección aleatoria de números telefónicos para aplicar 700 encuestas a hombres y mujeres, distribuidas de la siguiente manera: Bogotá, D.C. (255), Barranquilla (44), Cartagena (17), Montería (4), Santa Marta (11), Sincelejo (2), Soledad (3), Valledupar (13), Armenia (3), Bello (10), Florencia (2), Ibagué (11), Manizales (9), Medellín (81), Neiva (9), Pereira (19), Bucaramanga (48), Cúcuta (11), Facatativá (4), Floridablanca (3), Girón (1), Lebrija (1), Soacha (27), Villavicencio (21), Cali (72), Palmira (4), Pasto (10) y Popayán (5).

Hay que tener en cuenta que, según la encuesta Opinómetro publicada por Datexco, que recopiló datos del 30 de mayo al 1° de junio de este año, solo el 26 % de los indagados aprueba al presidente Gustavo Petro, mientras que el 60 % desaprueba la gestión del mandatario en lo que lleva de gobierno. El 14 % restante no tomó postura sobre el presidente.

Los territorios del país que más reprochan a Gustavo Petro son Bogotá y la región Oriental (Cundinamarca, Meta, Norte de Santander y Santander) donde el mandatario tiene un 67 % de desaprobación, seguidas por la región Caribe (La Guajira, Cesar, Magdalena, Bolívar, Sucre, Atlántico, Córdoba, San Andrés y Providencia) con un 66 %.

¿Qué opinan los colombianos de los implicados en los escándalos del Gobierno?

Por su parte, los compilados por el Centro Nacional de Consultoría y NotiCentro 1 CM& que encuestaron a los colombianos en las principales ciudades del país sobre su opinión de Gustavo Petro, Laura Sarabia y Armando Benedetti.

El 41% de los indagados señaló que después de la crisis política del Gobierno, tienen una opinión negativa del presidente; el 34% indicó que la imagen de Gustavo Petro es regular, mientras que el 23% de los encuestados expresó tener una postura positiva frente al primer mandatario. Finalmente, el 2% no respondió la encuesta.

Cómo fue que la niñera Marelbyz Meza puso en jaque al Gobierno de Gustavo Petro: qué tienen que ver Armando Benedetti y Laura Sarabia. Infobae.

En lo que respecta a Laura Sarabia, solo el 5 % de la muestra indicó tener una opinión positiva; el 34 % consideró que su imagen luego del escándalo nacional es regular y el 41 % de los encuestados señaló que su opinión hacia la ex jefa de gabinete es negativa. El 25 % restante indicó que no sabe o no respondió la pregunta.

Finalmente, sobre Armando Benedetti el 56 % de las personas señaló que tiene una imagen negativa, el 29 % de la muestra indicó que la imagen del ex embajador es regular, mientras que solo el 6 % tiene una buena imagen de Benedetti. El 11 % de los encuestados no respondió la pregunta.