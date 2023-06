“El metro de Bogotá es el descalabro más grande de la historia”: Gustavo Bolívar a Claudia López y Peñalosa

Gustavo Bolíva. Colprensa

El exsenador Gustavo Bolívar volvió a responsabilizar al exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, y a la actual alcaldesa Claudia López, de la falta de avances en la construcción del metro en la ciudad.

En un artículo publicado en el medio digital Cuarto de Hora, Bolívar señaló que Peñalosa destruyó los estudios más avanzados del proyecto por motivos políticos, mientras que López, quien inicialmente promovió el metro subterráneo durante su campaña, terminó sepultándolo.

Bolívar destacó que Peñalosa desechó los estudios del metro subterráneo, que habían costado 141.000 millones de pesos a los bogotanos, argumentando que la opción de un metro elevado era más rápida y económica.

Sin embargo, cuatro años después de la administración de Claudia López, los estudios aún no se han completado y se han producido múltiples incumplimientos por parte del consorcio chino encargado de la obra.

El exsenador comparó la situación con la construcción del metro subterráneo en Quito, Ecuador, que se propuso en la misma época en que Petro era alcalde de Bogotá y que ahora está en funcionamiento, a pesar de que la ciudad es más pequeña y cuenta con menores ingresos que la capital colombiana.

Bolívar destacó que el metro de Bogotá, ocho años después de los primeros anuncios de Peñalosa, aún carece incluso de estudios.

“Al mismo tiempo que con Bogotá, una ciudad más pequeña y con menores ingresos como Quito, inició la elaboración de estudios para un metro subterráneo de casi la misma longitud, que ya hoy está rodando por el subsuelo de la capital ecuatoriana. El de Bogotá, ocho años después de aquel canto de sirena de Peñalosa, ni siquiera tiene estudios”, escribió Bolívar.

Recientemente, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, revivió el debate sobre la necesidad de que el megaproyecto de movilidad sea subterráneo y cuestionó los sobrecostos asociados al proyecto.

A través de su cuenta oficial de Twitter, el presidente Petro afirmó que si se hubiera seguido su propuesta cuando era alcalde de Bogotá, el metro subterráneo ya estaría en funcionamiento sin los altos costos actuales.

“Lo cierto es que hoy por hoy el metro subterráneo estaría operando en Bogotá y habría costado 14 billones y no 32 como ahora”, tuiteó el presidente Petro.

Petro también señaló la responsabilidad de diversos actores en el hundimiento del proyecto, incluyendo a nivel nacional, distrital y en el electorado. Según sus palabras, se decidió socavar la infraestructura que habría mejorado la calidad de vida de los ciudadanos bogotanos.

“¿Quiénes fueron los responsables de hundir ese proyecto? Los hay en la nación, en el distrito, pero también en el electorado. Decidieron hundir la infraestructura que más ayudaría a la calidad de vida de las y los bogotanos”.

Imponen multa de más de $800 millones a consorcio chino

La Empresa Metro de Bogotá (EMB) informó que sancionó al concesionario Metro Línea 1 (ML1) con más de 800 millones de pesos por no obtener la No Objeción del 100% de los Estudios y Diseños de Detalle Principales. La sanción quedó confirmada luego de que la empresa ganara una tutela que interpuso el concesionario por una supuesta violación al debido proceso durante dicho proceso sancionatorio.

“En audiencia del 9 de junio del año en curso, se resolvió declarar el incumplimiento de la sociedad, imponer y hacer efectiva una multa por valor de OCHOCIENTOS DOCE MILLONES DE PESOS M/CTE. ($812.000.000) y declarar ocurrido el siniestro de incumplimiento. La multa se cuantifica desde el 5 de mayo del año en curso”, aseguró el gerente general de la EMB, Ricardo Cárdenas.

De acuerdo con el comunicado de prensa emitido por la empresa, ML1 solo ha logrado obtener el 60% de la no objeción de los estudios. Ante el incumplimiento del concesionario, la sanción impuesta por la empresa se actualizará hasta que la ML1 cuente con la no objeción del 100%.

El problema con los estudios y diseños ya había sido abordado en mayo de 2023, cuando el consorcio chino no se presentó a una sesión conjunta entre el Concejo de Bogotá y el Congreso de la República para rendir cuentas sobre los avances del metro. En dicho encuentro, la interventoría informó que la ML1 solo había obtenido el 53% de la no objeción y que el 7% estaba en revisión. El resto de los documentos que aún no cuentan con la aprobación están en proceso de ajuste.

Debido a las demoras que se han presentado en la evaluación de los diseños, también han surgido retrasos en el cumplimiento de compromisos de entrega. Pues, para mayo de 2023 estaba pactada la instalación del primer pilote del viaducto, pero esa responsabilidad no se cumplió.

“En algunos documentos vamos por la quinta revisión, lo que lógicamente se sale del presupuesto del contrato y de los plazos determinados. Por esta razón, hubo modificatorios acordados por ambas partes. Al día de hoy no van a cumplir en mayo y vemos preocupación de que cumplan en junio” aseguró el director de la interventoría del proyecto, Javier Escarpa, para El Espectador.