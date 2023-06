Colombia va hacia una sequía intensa por el fenómeno de El Niño, advirtió Gustavo Petro

Las agencias mundiales climáticas anuncian que el fenómeno de El Niño más el calentamiento global, que se llama crisis climática, provocarán, en los próximos cinco años, eventos climáticos catastróficos. AFP 163

El presidente Gustavo Petro advirtió que el país va hacia una sequía intensa y se debe preparar para enfrentar al fenómeno de El Niño.

Así lo explicó el mandatario durante la ceremonia de ascenso del director de la Policía, general William René Salamanca, en la Escuela de Cadetes de la Policía General Francisco de Paula Santander: “después del mes de agosto y, por tanto, de aquí al mes de agosto, sobre todo en el Caribe colombiano, hay que recoger agua, hay que hacer jagüeyes, ojalá en La Guajira”.

De esta manera, el jefe de Estado anunció que va a estar gobernando en La Guajira desde el lunes 26 de junio, toda la semana. “Allí espero a toda la cúpula militar y policial para diseñar, ojalá llevemos ya los planes, para guardar agua en La Guajira, ojalá en todo el Caribe, ojalá nos acompañe la ciudadanía en ese esfuerzo, porque a partir de agosto hacia adelante tendremos circunstancias cada vez más difíciles a través de lo que se llama el fenómeno de El Niño, que se nos agrava”, agregó.

En este sentido, el mandatario declaró que las agencias mundiales climáticas anuncian que el fenómeno de El Niño más el calentamiento global, que se llama crisis climática, provocarán, de ahora en los próximos cinco años, eventos climáticos catastróficos. Además, afirmó que se pasará de 1.5 grados centígrados en promedio de crecimiento de la temperatura de la superficie comparado con los niveles anteriores a la revolución industrial.

Por esta razón, insistió en que en La Guajira, como en el Caribe Colombiano, se deben abrir los pozos de reserva de agua lluvia conocidos como los jagüeyes, además que se tendrá que hacer en el uso del agua en los embalses de esa región.

Sequía en Bogotá

“La sequía también estará en Bogotá, también estará en las regiones del centro, quizás con menos profundidad, pero nos acercamos a una nueva crisis que hay que acometer”, reiteró Petro.

Además, agregó que las Fuerzas Armadas estarán pendientes de que esta ola de calor que se viene no produzca más muerte, más hambre y más pobreza.

Al mismo tiempo, puntualizó que las acciones que se adelanten en La Guajira deben ser inmediatas, según remarcó el mandatario “solo hay dos meses para ampliar la capacidad de reserva acuífera en un territorio que ya ha visto morir miles de niños de sed, no de hambre, sino de sed, por la falta de calidad de agua potable”.

Recordó que este país ha tenido toda el agua que necesita, pero que no se han hecho las inversiones prioritarias en esa materia.

Comentó que si el país no supera esta situación en la que colombianos mueren de sed “no podremos llamarnos una sociedad”, en la medida en que consideró que “así no podemos ser nación, así no podríamos ser una democracia y así no podríamos construir la paz”.

“La paz no es un acuerdo con guerrilleros, eso no es cierto”, aseguró, al señalar que “para encontrar la paz se tienen que encontrar las fórmulas en donde no se excluya a la gente más débil, sino que la gente más débil tenga la posibilidad de vivir en nuestro país. Y hoy el tema del agua a partir de estos meses que vienen se nos volverá el eje de la exclusión o de la inclusión”, agregó el jefe de Estado.

Por último, afirmó que el deber del Estado es que el agua llegue a todos los rincones del país a pesar de la crisis climática, que se va a sentir como nunca antes se había sentido. “No es alarma, es cuidado”, subrayó el mandatario.