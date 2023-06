César Augusto Londoño arremetió contra Néstor Lorenzo previo al partido de la selección Colombia contra Alemania: “No hay derecho, eso no puede ser”

La selección Colombia pasó el primer examen en esta fecha FIFA. La Tricolor venció uno por cero (1-0) a su par de Irak con un gol al minuto 76 del delantero Mateo Cassierra. Y ahora, los dirigidos por Néstor Lorenzo preparan lo que será uno de los partidos más exigentes del último año, su encuentro con una alicaída selección de Alemania.

Con base en lo anterior, Néstor Lorenzo dio una conferencia de prensa el 19 de junio de 2023 donde eventualmente informaría sobre algunos pormenores de la Tricolor. Sin embargo, la reunión con el estratega argentino duró menos de diez minutos y no dio pie para saber qué es lo que se tiene planteado para afrontar el compromiso frente al equipo teutón.

Esto evidentemente hizo eco en varios periodistas deportivos quienes se pronunciaron en varios espacios. Como por ejemplo, César Augusto Londoño, que en el programa del que es director (El Pulso del fútbol de Caracol Radio) confirmó:

“Me indignó un poco la conferencia de prensa. Duró nueve minutos y cuatro segundos, le hicieron a Lorenzo cuatro preguntas. Estaba con Borré, se levantó y se fue. No hay derecho (...) una conferencia de prensa tiene mínimo 30 minutos, la de Flick (técnico de Alemania) duró 45. Era la oportunidad para que esos periodistas pudieran preguntar contra preguntar y hacer un diálogo amistoso (...) no hay derecho, eso no puede ser”, manifestó inicialmente.

Luego de esto, el periodista manizaleño arremetió contra el argentino e indicó que si no le gusta hablar y mantener informados a los hinchas de su selección, pues que avisara para no tener inconvenientes con la comunicación.

“Si el señor no habla (Lorenzo) y no quiere hablar, y no le gusta dialogar con la prensa, y no le gusta comunicar sus ideas, su pensamiento, su manera de sentir ante los hinchas de este país que merecen estar informados, por lo menos que le digan de una vez no hable y entonces los periodistas no preguntamos (...) fue una completa vergüenza”.

Tras esta despachada, Londoño aprovechó y realizó un paralelo de lo que fue la rueda de prensa del técnico de Alemania que duró, según él, un poco más de 45 minutos y allí sí se tocaron temas de interés en torno al seleccionado teutón.

César Augusto Londoño apuntó contra Iván Mejía por Falcao García

César Augusto Londoño ahora es la cabeza de uno de los programas deportivos (radiales) con más audiencia en el país, El Pulso del fútbol de Caracol Radio; y allí, el manizaleño leyó uno de los tantos correos que llegan al magacín por parte de varios radioescuchas: “¿Se puede hablar de jubilados y pensionados en el fútbol, cuando todavía hay futbolistas que actúan y lo hacen bien?”.

Tras el interrogante, Londoño no desaprovechó la oportunidad para “cobrarle” a Iván Mejía la vez que se despachó contra Radamel Falcao García cuando no pasaba un buen momento en su club allá por 2017.

En imagen, el periodista deportivo colombiano Iván Mejía. Foto: captura de pantalla (Win Sports)

“Creo que hablar de jubilados y pensionados es una calificación absolutamente despectiva. Un experiodista (Mejía), una vez le dijo exfutbolista a Falcao. Pero (Falcao) empezó a hacer goles, se le fue el tiro por la culata (a Mejía) y tuvo que salir corriendo. A mí esa clasificación de jubilados y pensionados no me gusta”, dijo César Augusto Londoño en el programa.

Por estas declaraciones de Iván Mejía en el 2017, César Augusto Londoño volvió a apuntar contra el periodista deportivo ya retirado: “Yo quiero mucho a Falcao, lo estimo mucho, desde hace mucho tiempo, pero me parece un exfutbolista. Los movimientos de él, me parecen, como si ya hubiera pasado. Falcao tendría que pensar en que debe dejar de ganar millones y millones para darle a su iglesia, que él no es el gran contribuyente de su iglesia y dedicarse a jugar en un equipo de media tabla, donde pueda jugar 90 minutos, hasta que se recupere, si es que logra recuperarse”.