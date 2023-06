Carlos Antonio Vélez defendió a la Dimayor de las críticas por las fechas de la final entre Nacional y Millonarios: “No hay que detenerse en pequeñeces”

Miércoles 21 y sábado 24, días pactados para la final entre verdolagas y embajadores. / Imagen @velezfutbol

Muchos fueron los reparos respecto a las fechas que la Dimayor designó para el partido de ida en Medellín y el encuentro de vuelta en Bogotá. Esto en el marco de la final del FPC que tendrá como protagonistas a un Atlético Nacional que irá por su estrella número 18, y a un Millonarios que va por su título 16 de liga.

Con base en esto, y muy fiel a su estilo, el periodista Carlos Antonio Vélez desató una avalancha de comentarios por un trino en el que confirmó estar de acuerdo con las fechas que Dimayor dispuso para que se lleve a cabo la primera final del Fútbol Profesional Colombiano en este 2023.

“@Dimayor ha programado con equidad y justicia las fechas de la final. Igualdad en todo! Inclusive, si quieren hilar delgado, @nacionaloficial tiene dos horas menos de descanso q @MillosFCoficial para efectos del juego de ida. Aquí no hay q detenerse en pequeñeces. Y para la vuelta, jugar el sábado es lo más adecuado para dar los días justos y legales para cumplir con los juegos de copas. Lo mejor,y es juego limpio, no enturbiar”, escribió Vélez.

Carlos Antonio Vélez tuiteó a favor de la Dimayor tras las fechas pactadas para las finales del FPC. / Imagen @velezfutbol

Más allá de lo expuesto por el periodista, muchos han sido los cuestionamientos respecto a que el partido de vuelta se juegue el sábado 24 y no el domingo 25 de 2023, puesto que ambos equipos no tendrían la misma cantidad de horas para descansar y viajar a Bogotá para lo que será el partido de vuelta.

“De acuerdo con mi doctor Vélez. Como te quiero”; “Ni siquiera el que más llora está llorando. Calmacion”; “Naaaaa, va a twittear cosas buenas sobre nacional para que la gente se les vaya encima, esa sobriedad no me la creo”; “Total. Y ya los otros están llorando. Pero bueno. Gane quien gane, que disfruten o disfrutemos”; Me sorprende pero tiene razón”, escribieron algunos internautas en el posteo de Vélez.

Cabe señalar que para el partido de vuelta en Bogotá ambos equipos ya podrán contar con algunas de sus figuras tras su gira por Europa y participación con la selección Colombia: Óscar Manuel Cortés y Álvaro Montero por los lados de Millonarios; Kevin Mier y Andrés Salazar por Atlético Nacional.

Fecha y hora de la gran final del FPC

La Dimayor emitió el comunicado informando de manera oficial las fechas en las que se jugarán los partidos de ida y vuelta de la gran final de la Liga BetPlay Dimayor I-2023. La serie que será protagonizada entre Millonarios y Atlético Nacional se abrirá en el estadio Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín y se definirá en el estadio Nemesio Camacho El Campín de la ciudad de Bogotá.

A la gran final del primer semestre del 2023, Millonarios accedió tras completar 13 puntos en los seis partidos de los cuadrangulares semifinales, tras enfrentar a Boyacá Chicó, América de Cali e Independiente Medellín. Entre tanto, Atlético Nacional llegó a 12 unidades en el Grupo A conformado por Alianza Petrolera, Deportivo Pasto y Águilas Doradas.

Final de ida

Miércoles 21 de junio

Atlético Nacional vs. Millonarios FC

Hora: 8:00 p. m.

Estadio: Atanasio Girardot

Transmisión: WIN+

Final de vuelta

Sábado 24 de junio

Millonarios FC vs. Atlético Nacional

Hora: 7:00 p. m.

Estadio: Nemesio Camacho El Campín

Transmisión: WIN+