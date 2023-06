Yailin reveló cuál es la relación que tiene Anuel AA con su hija y mencionó la actitud que ha asumido el cantante sobre el tema

Yailin habló de la relación que tiene Anuel con su pequeña hija. Instagram: @anuel/ @yailinlamasvirailreal

Definitivamente una de las personas que más está dando de qué hablar en las últimas semanas es Anuel AA, debido a las actitudes que ha tomado en las últimas semanas con respecto a su expareja, Karol G. Menciones en redes sociales, camisetas, post y hasta canciones le ha dedicado el boricua a la cantante colombiana y por ahora parece que por su mente ya no ronda Yailin, la que fue su esposa hasta hace unos meses.

Jorgina Lulú Guillermo Díaz, más conocida como Yailin la Más Viral, fue pareja de Anuel luego de que este terminara su relación amorosa con Karol G tras un poco más de dos años de noviazgo, y aunque la dominicana fue blanco de críticas, también decidió probar suerte en la música y su primer sencillo junto a Anuel AA no recibió los mejores comentarios.

Mientras esto sucedió, Yailin quedó embarazada de Anuel y en marzo de 2023 finalmente nació Cattleya, pero en ese momento sus dos padres ya se habían separado, al parecer, por lo que habría sido una infidelidad por parte del cantante puertorriqueño.

Yailín La Más Viral dio a luz a Cattleya el 13 de mayo de 2023. / Foto @yailinlamasviralreal

“Yo y Yailin ya no estamos juntos por cosas de la vida. Es triste que está embarazada y podemos estar juntos ahora mismo teniendo una familia bajo un mismo techo, pero por cosas de la vida no estamos juntos”, aseguró Anuel AA en un live que realizó en sus redes sociales.

Ahora Yailin se ha encargado de trabajar arduamente en su música y hace unos días estrenó una canción junto al cantante Tekashi 6ix9ine llamada ‘Pa ti’ y el video musical dio mucho de qué hablar debido al acercamiento que tuvieron los dos artistas en varias tomas.

Durante la promoción de esta canción, la cantante dominicana, acompañada del rapero estadounidense, hablaron en Alofoke Radio Show y allí se refirió a la relación que tiene actualmente Anuel AA con su la pequeña Cattleya. La respuesta de Yailin sorprendió a muchos, sobre todo por la postura que ha tomado el boricua en las últimas semanas con su hija colombiana Gianella Gazmey.

La cantante dominicana se refirió a los sucedido con su expareja y la relación que tiene con su pequeña hija. Video - @rastreandofamosos

Yailin primero mencionó que, “la gente a todo le ve un defecto, yo vivo con mi hija, malo si viviera con mi mamá, mi mamá vive conmigo, yo soy una artista y tengo que estar moviéndome y mi niña tiene 3 meses, ella no puede estar conmigo”.

Luego sobre la relación del boricua con su pequeña hija afirmó,“en estos momentos no hay “nada” en la relación entre padre e hija e incluso se refirió a la actitud que ha tomado el cantante en sus presentaciones y redes sociales. “Para serte sincera, tú sabes, ahora está tirando normal, pero nada”, puntualizó la cantante dominicana.

Luego el periodista le preguntó a Tekashi si le gustaba Yailin como mujer, a lo que respondió, “sí es buena persona” y trató de evitar la pregunta, pero ante la insistencia de los que estaban conduciendo la entrevista, el rapero agregó, “sí, es una gran persona”. Yailin en ese momento afirmó que “él es un hombre liberal, anda con muchas mujeres y eso, ahora tenemos una amistad bonita. A él le gusta estar con mujeres (...) no, nos vemos como amigos, trabajo, dinero, marketing”.

Esta es la camiseta que Anuel AA exhibió en los Premios Tu Música Urbano.

Recientemente Anuel se presentó en los Premios ‘Tu Música interpretó la canción ‘Más rica que ayer’ y allí portó una camiseta en la que aparecía la portada de la canción ‘Secreto’, la cual realizó junto a Karol G. Encima de la imagen había un mensaje en el que se podía leer, “estás con Feid, pero sabes que eres mía”.

El cantante puertorriqueño explicó a la periodista Pamela Noa que decidió usar esta camiseta debido a que, “esto fue algo legendario, bien bonito y hay que dejarlo para el mundo que el amor es algo bien especial. Si el novio se cree que es más especial que yo eso nunca va a pasar, eso no es así”.

En esa charla también le preguntaron por qué había decidido vestir unas prendas verdes, un color que es característico de Feid, pero el cantante puertorriqueño señaló que, “este color lo saqué a pasear desde el video ‘China’, no me digas eso, los colores son del mundo, no son de nadie”.