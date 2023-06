Julio César Herrera lanzó una nueva crítica al Gobierno Petro sobre la falta de liderazgo en el Ministerio de Cultura

Nuevamente el reconocido actor lanzó críticas al Gobierno nacional y al presidente. AP / Redes sociales

Las críticas al presidente Gustavo Petro por la gestión hecha en sus primeros 10 meses de gobierno en el sector cultural no han sido pocas; de hecho, son los mismos integrantes de este gremio (actores, directores, cantantes) quienes cuestionaron en repetidas ocasiones al jefe de Estado por la falta de liderazgo en una de las carteras cuyos representados defendieron al mandatario cuando estaba en campaña rumbo a la Casa de Nariño.

Justamente, uno de los cuestionamientos recientes lo hizo el actor Julio César Herrera, que a través de su cuenta de Twitter se despachó contra el primer mandatario y sin mencionarlo criticó su discurso sobre el sector cultural pese a que no ha designado a ningún funcionario para ocupar el cargo de ministro.

“Muy bravero jalarse uno tremendo discurso dándole importancia a la CULTURA y justamente no tener ministro de CULTURA”, manifestó durante el fin de semana el actor conocido por interpretar el papel de ‘Freddy Contreras’ en la telenovela Yo soy Betty, la fea.

No es la primera vez que el actor critica al Gobierno del presidente Petro. Twitter (@JULIOC_HERRERA)

Una hora antes ese mismo día, el participante de MasterChef Celebrity volvió a rajar de la actual administración a través de un trino. El tema fue la ‘mermelada’ repartida por el Ejecutivo en el Congreso para la aprobación de las reformas y la contradicción que, según él, hay en el discurso del presidente y su lucha contra la corrupción. De hecho, ese fue uno de sus principales mensajes entregados en la Plaza de Bolívar durante las manifestaciones convocadas en favor del Gobierno y los proyectos de ley que son tramitados en el Congreso.

“Debe ser muy duro para el presidente Petro jalarse tremendos discursos e ir en contra via ofreciendo mermelada y mermelada”, publicó Herrera. A esta crítica se suma la realizada el miércoles 7 de junio en la misma red social, pues lanzó un llamado a quienes justificaron los escándalos que salpicaron a altos funcionarios del Gobierno nacional incluyendo al propio presidente tras denuncias por irregularidades en su campaña.

El actor ha cuestionado a Petro de forma constante en sus redes sociales. Twitter (@JULIOC_HERRERA)

Anteriormente, el actor hizo con Aída Bossa el trending de redes sociales ‘5 cosas que no me gustan de ti y viceversa’. De este modo, los actores revelaron algunas de las cosas que no le agradan al uno del otro. Fue así que el santandereano comenzó por decir: “No me deja ver fútbol, no me deja ver a Millonarios”.

Posteriormente, la cartagenera reveló dos curiosidades que menos le gustan de su esposo: “Deja las toallas en el baño colgadas”; además de: “cuando te cortas la barba, los pelos en el lavamanos, no puedo con eso”.

Por su parte, Herrera continuó con el tema del fútbol y parece decir: “cuando me pongo la camiseta de Millonarios se desespera”. Empero, Aída Bossa pasó del baño a otro aspecto que le desagrada de su pareja: “Cuando hace crispetas deja la olla ahí, no la lava”, pero no pasó mucho tiempo para que retomara el baño: “A veces deja los calzoncillos en el baño, también con la toalla colgada”.

Herrera en Twitter ha hecho más reproches contra la administración actual. Por ejemplo, ya había publicado una queja sobre el mal estado de las carreteras por las que los viajeros tienen que pasar para llegar a sus destinos de vacaciones.

“Un soberano desastre viajar por tierra en Colombia. Esta entidad es y será un desastre”, escribió en el trinó y etiquetó a Invías. Además, envió un mensaje al presidente Gustavo Petro señalando que “las vías son también para el campesino, señor presidente. Para el hijo, para la madre, el padre… para todos”, esto como crítica a unas palabras dichas por el mandatario sobre el uso exclusivo que, según él, tendrían “los ricos” del país sobre las vías 4G.