Jhonny Rivera recordó a su fallecido padre con emotivo videoclip que filmaron juntos

Así fue cómo Jhonny Rivera recordó a su fallecido padre. Foto: Colprensa

El 18 de junio se celebró en el país el Día del Padre, una fecha aprovechada por muchos para festejar la vida de sus respectivos progenitores o para recordarlos con cariño en caso de que ya hayan fallecido. Este último fue el caso de Jhonny Rivera.

Te puede interesar: Andy Rivera presumió su nueva y costosa adquisición

Desde sus historias de Instagram, el cantante de música popular sacó a relucir su tema ‘Canto a mi Padre’, que lanzó al mercado hace 20 años como parte de su primer trabajo discográfico ‘Ya no dudes de mí' (2004). El disco también encierra otros hits como ‘El dolor de una partida’, ‘Es mi madre’, ‘Se perdona si se quiere’, ‘Cuando te fuiste’, entre muchos otros.

Así fue cómo Jhonny Rivera recordó a su fallecido padre

“Mi papá ya no está, mi papá se murió hace siete años y el video lo grabé con él... le llegué de sorpresa porque él no era de cámaras, no le gustaban las cámaras. Entonces le llegué de sorpresa a donde estaba cargando el paso, allá le llegué y, bueno, ya después lo convencimos de que hiciera unas tomitas”.

Sin embargo, la filmación del videoclip no fue tan sencilla ya que Rivera describió a su padre como alguien muy terco y reiteró que no le gustaban las grabaciones. “Fue difícil, era un viejo terco y no le gustaba pues el tema de la grabación, por aquí les comparto el video, esta canción tiene 20 años, lo que tengo de carrera, porque es mi primer álbum: Canto a mi padre”.

Por otro lado, vale recordar que el cantante de música popular es el papá de Andy Rivera, reguetonero pereirano que le dedicó unas emotivas palabras por cuenta de El Día del Padre:

Te puede interesar: Andy Rivera dio curiosa respuesta cuando le preguntaron por qué “solo se enamora de famosas”

“Feliz día papá, te amo con toda mi alma… gracias por darme de tu tiempo, de tu amor y de tu hermoso ejemplo, ser educado por ti ha sido el más grande privilegio. Ojalá te tomes el tiempo de ver todo este álbum que hice para que recordaras todos los hermosos y únicos momentos que hemos vivido juntos, y que sepas que aún nos quedan páginas en el libro de nuestra vida para seguir escribiendo nuestra hermosa historia. No dudes un solo segundo de que eres el mejor padre del mundo”.

El mensaje de Andy Rivera a su Jhonny Rivera por el día del padre

Regañaron a Jhonny Rivera por querer regalarles a sus seguidores los tenis que usó hace 16 años en un video musical

No todas las dinámicas le salen bien a Jhonny Rivera en sus redes sociales. A principios de mayo quiso plantearle una especie de concurso a sus seguidores para que entraran a participar por los tenis que usó hace 16 años en el video original de su tema ‘Soy soltero’. Así las cosas, en un video que compartió en su perfil de Instagram el cantante de música popular se mostró con los tenis en mano y posteriormente aseguró:

Te puede interesar: Andy Rivera reveló cómo controla la ansiedad

“¿Cómo ven esta reliquia? 16 años, son los zapatos que salen en el video de ‘Soy soltero’. Los compré en Nueva York hace 16 años, me costaron 850 mil pesos, ¿lo pueden creer? vean lo finos, están como nuevos. Yo quiero regalárselos a uno de ustedes. Si los quieren tener, entre las personas que más comenten el video nuevo de ‘Soy soltero’ desde las 7:00 de la noche del momento del lanzamiento hasta las 7:00 de la noche del día siguiente, entre todas esas personas voy a sortear estos zapatos”.

Es de recordar que, el 5 de mayo el artista pereirano sacó al mercado un nuevo video musical de ‘Soy soltero’. Sin embargo, no vio venir la ola de críticas por querer regalar unos zapatos viejos a sus fanáticos. Ante tal panorama, luego ofreció un respuesta por la gran cantidad de comentarios negativos que recibió. A continuación, el video: