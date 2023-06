Gustavo Petro “sacó del llavero” a su hijo Nicolás, en foto con la que celebró el Día del Padre

Gustavo Petro junto a su familia, en la campaña hacia la presidencia. Foto Sofía Toscano/Colprensa

En Colombia se celebró el domingo 18 de junio de 2023 el Día del Padre, una de las fechas en las que las familias se reúnen para compartir al lado de todos aquellos que, con su ejemplo y constancia, han sacado adelante a sus hijos. Y en la Casa de Nariño no podía ser la excepción, por lo que el presidente de la República, Gustavo Petro, se unió al festejo y compartió con los suyos.

En su perfil de Twitter, el jefe de Estado compartió una foto en la que aparecen tres de sus seis ‘retoños’: Sofía, Andrea y Antonella, las mujeres que son descendencia del político y, en el caso de las dos primeras, férreas defensoras de su gestión. Pero llamó la atención que en la postal no apareciera su primogénito, quien le siguió sus pasos en la política y que tuvo un papel crucial en su campaña: Nicolás Petro.

“Feliz”, fue el texto con el que el presidente acompañó esta imagen, a blanco y negro, en la que, a los cuatro, Gustavo y sus hijas, se les ve sonrientes; un registro fotográfico propicia para, también, recordar el orgullo que le genera ser padre.

El presidente de la República, Gustavo Petro, publicó una foto en la que aparece con sus tres hijas mujeres, en la conmemoración del Día del Padre. Foto @petrogustavo/Twitter

Gustavo Petro marcó distancia con su hijo, Nicolás

El hoy diputado del Atlántico parece estar fuera del “llavero” del mandatario, pues pese a ser el hombre que lo hizo padre, tal parece que ya no despierta la misma cercanía y está marginado del círculo más cercano del presidente.

Y todo por los escándalos que rodean al joven político, quien afronta cargos en la Fiscalía General de la Nación por presunto lavado de activos; tras las explosivas declaraciones de su exesposa, Daysuri Vásquez, quien lo relacionó con hombres como Santander Lopesierra, más conocido como El Hombre Malboro, y Gabriel, hijo del Turco Hilsaca.

Tras esta publicación, que generó todo tipo de comentarios, no faltaron quienes le recordaron al mandatario la distancia que marcó con Nicolás, tras las declaraciones entregadas a la revista Cambio, en las que reconoció que él no estuvo presente en la crianza del mayor de sus hijos: fruto de la relación con Katia Burgos, cuando aún era militante del extinto grupo armado M-19. La famosa frase “Yo no lo crie”.

Usuarios en Twitter le recordaron a Gustavo Petro, presidente de la República, la foto que le faltó en la celebración del Día del Padre, al lado de Nicolás: de quien ha marcado clara distancia.

“Yo alcancé a estar un año con Katia y con Nicolás en Bucaramanga en la clandestinidad. Me conseguí un colchón y me conseguí un corral, precisamente un corralito de esos de niño, para que pudiera estar en el colchón. Dormíamos en el piso. (...) Hasta que vi en un artículo de Vanguardia, que es el periódico más conocido en el nororiente, una operación que hizo el Ejército de ese entonces contra una pareja del ELN y mataron el bebé”, dijo Petro el 12 de marzo de 2023.

Y agregó: “Y entonces, por esa y otras razones, yo me separé de mi hijo y de Katia. Empecé a caminar en soledad los caminos de la clandestinidad. Hasta que vino la desmovilización del M-19 en el 90. En ese año, él todavía era un niño. Pero yo ya había hecho una vida sentimental aparte. Y no nos volvimos a encontrar realmente. Él se crio en Córdoba. Estudió allá. Hizo su universidad. Realmente nunca tuvimos la oportunidad de convivir. No lo crie, esa es la realidad”.

En la mira

Nicolás Petro está en medio de un fuerte escándalo luego de las declaraciones del saliente embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, que en los audios revelados por la revista Semana indicó que a la campaña Petro Presidente habrían ingresado $15.000 millones gestionados en la Costa Atlántica.

“Yo hice 100 reuniones, yo (...) 15.000 millones de pesos, es más, si no es por mí, no ganan”, se le escucha al exdiplomático, quien parecía hablar con la ex jefa de Gabinete de la Presidencia, Laura Sarabia.

Y cuando le preguntaron por estos recursos, fue cuando mencionó al hijo del presidente, de quien dijo tener “indicios muy graves de lo que estaba pasando” con el político, y que quienes habrían aportado a la campaña a través del primogénito de Gustavo Petro “no eran emprendedores”.