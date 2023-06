Desde Arabia y México le hablan al oído a Juanfer Quintero: ¿podría salir del Junior?

Juan Fernando Quintero se entrena con el Junior para el segundo semestre de 2023. Twitter Junior FC

Fue el fichaje del semestre en el fútbol colombiano, sin embargo, Juan Fernando Quintero no pudo mostrar todo su talento en la Liga BetPlay Dimayor con la camiseta del Junior de Barranquilla, que al igual que el Nalgón tuvo una compaña para el olvido.

Por todas las competiciones con el Tiburón, Juanfer disputó un total de siete partidos con saldo de un gol. Su última aparición con el cuadro de la Puerta de Oro de Colombia fue el 12 de marzo, cuando su equipo cayó como local 2-1 ante Envigado por la octava fecha del rentado local.

Con la llegada al banquillo técnico de Hernán Darío Gómez comenzó la barrida en el Tiburón, que llegó a un acuerdo para rescindir el contrato del portero uruguayo Sebastián Viera, que dejó la institución barranquillera tras 12 años luego de disputar 638 partidos marcando 13 goles siendo hasta la fecha el jugador con más títulos en el club con siete trofeos en su palmarés.

El futuro de Juan Fernando Quintero también está en el aire, pese a que su vínculo con Junior es hasta diciembre del presente año. El futbolista, de 30 años, tiene varias ofertas sobre la mesa, en su momento se habló de un interés de River Plate por repatriar al colombiano que es muy querido por la afición de la Banda Cruzada.

No obstante, en las últimas horas surgió un nuevo rumor sobre el futuro del colombiano según la información del periodista argentino Sebastián Srur, vía Twitter. “Atentos en Colombia!! Cuento algo de Juanfer Quintero: está dando vueltas algo fuerte de México y Arabia por él. Lo de México es muy tentador. En poco tiempo va a haber novedades”.

El jugador de 30 años no tiene asegurada su continuidad en Junior. @Sebasrur/Twitter

Durante una entrevista en el programa radial El Vbar Caracol, Bolillo Gómez habló sobre la situación de Juan Fernando Quintero, aclaró los rumores sobre una posible salida al exterior y confirmó que “se queda. Es un hombre muy importante en mi equipo”.

Gómez explicó que Quintero tiene muchas cualidades técnicas que serán fundamentales en el andamiaje de la nómina para la Liga Betplay por su velocidad, inteligencia para crear jugadas ofensivas rápidas y capacidad de acomodarse en la cancha.

“Está en una pretemporada la ‘berraca’ y es un hombre muy importante dentro del estilo de juego de mi equipo. Le ayuda mucho a un técnico tener tanto trabajo en mostrar movimientos ofensivos porque está detrás de una de esas jugadas, dejar a todo el mundo en buena posición”, afirmó el entrenador del Junior.

Semanas atrás el Independiente Medellín estuvo en Argentina, en donde asistió a un homenaje que se le realizó a Marcelo el Muñeco Gallardo. El jugador de la selección Colombia concedió una entrevista al programa F90 de ESPN en el que habló de su futuro con el Tiburón. “Estoy en un club maravilloso y es muy gratificante que te quieran en tu propia tierra”.

El ex Atlético Nacional también se pronunció de la selección Colombia, que jugará en la fecha FIFA de junio ante Irak y Alemania, respectivamente. “Me estoy preparando para las eliminatorias, tenemos una muy buena selección y la ilusión es poder clasificar al próximo mundial porque estuvimos muy tristes de no estar en el que pasó. En la vida hay que fracasar para llegar al éxito”.

Y sobre la Banda Cruzada comentó: “El cariño que recibí en Argentina no lo sentí en ninguna parte. Yo amo a River, a toda la gente que rodea a River (…) me volví ermitaño, quería tener una vida normal y en River no la podía tener por la presión”.