Según encuesta en redes sociales, Petro ‘ganó terreno’ y obtuvo 47,7% de favorabilidad en junio

De acuerdo con la encuesta, obtuvo el 62% de favorabilidad en las personas abordadas con edades entre 18 y 24 años. REUTERS/Luisa González (Archivo)

Durante el domingo 18 de junio se popularizó en redes sociales una encuesta que supuestamente habría sido realizada por el Centro Nacional de Consultoría –hasta el momento, la firma no ha confirmado si es rea– en la que evaluó el nivel de aprobación del presidente de la República, Gustavo Petro.

El sondeo, con corte al jueves 15 de junio, arrojó que para ese mes el 47% de las personas abordadas aprueba la gestión del jefe de Estado, mientras que el 43,3% la desaprueba. Si bien el margen es estrecho, el rango de favorabilidad del presidente es superior en medio de los escándalos que rodean a la Casa de Nariño y su campaña presidencial, y logros destacados por él mismo como la baja en la tasa e inflación y el cese al fuego bilateral pactado con el ELN en La Habana.

La cifra es superior a la de mayo, periodo en que la imagen favorable de Petro estuvo en el 42,6% frente a un 48,1 de desfavorabilidad. Para marzo, el 50,4% de personas encuestadas avalaron su gestión mientras que el 38,4% la desaprobó.

“Estamos a un año del triunfo”: Petro sobre los resultados de la encuesta

En la tarde del mismo día, el presidente compartió en su cuenta de Twitter los principales resultados de esa medición que circuló en redes sociales y fue financiada por el Departamento Administrativo de Presidencia, Dapre. A través de Twitter, el mandatario celebró los resultados en medio de un nuevo cuestionamiento a la prensa.

“Si esta encuesta es cierta, agradezco al pueblo por saber resistir el embate de los medios que son capital de los hombres más ricos”, sostuvo Petro. De paso, envió un mensaje a sus seguidores centrado en la “justicia social y la paz”, claves en los discursos entregados tanto en plaza pública como en eventos correspondientes a su agenda diaria.

“Nuestro capital es ser mayoría, ser pueblo solidario, saber resistir y saber triunfar por la justicia social y la Paz”, añadió.

La encuesta, que habría sido publicada por el CNC con corte al 15 de junio, arrojó una imagen favorable del presidente en zonas como Bogotá y la región Caribe. Twitter (@petrogustavo)

Así le habría ido a Petro en las ciudades y por edades

Según los datos conocidos por la firma encuestadora, el mayor índice de favorabilidad lo obtuvo en el Caribe colombiano, donde el 63,6% de personas sondeadas aprueba la gestión del primer mandatario frente a un 29,1% de desaprobación. En contraste, la desaprobación más notoria fue en Antioquia y el Eje Cafetero la desaprobación alcanzó el 53% y solamente el 37% de abordados avalaron su gestión en sus primeros 10 meses.

Ahora, con respecto al rango de edad, Petro habría vuelto a ganar terreno entre los jóvenes. De acuerdo con la encuesta, obtuvo el 62% de favorabilidad en las personas abordadas con edades entre 18 y 24 años. Entre los de 25 a 34, el panorama fue similar, pues el 50,3% aprobó su gestión contra un 42,5% que la desaprobó.

Entre las personas de 35 a 44 años, el 49,4% respaldó la forma en que Gustavo Petro lleva las riendas del país, mientras que el 42,3% desaprobó su gestión. Entre los dos grupos mayores (de 45 a 54 años y superiores a 55) ganó la desfavorabilidad con el 47,8% y 45,9%, respectivamente.

De acuerdo con el sondeo del CNC, el presidente volvió a tener una imagen favorable entre las poblaciones más jóvenes. CNC.

Los resultados de esta encuesta contrastaron con los de la realizada por Invamer para Noticias Caracol, Blu Radio y El Espectador. Ese sondeo arrojó que la imagen positiva de Petro había caído al 33,8%. En ese orden, la desaprobación llegó al 59,4% entre las personas sondeadas.

Sobre la pregunta “¿Ha percibido el cambio que anunció el presidente Gustavo Petro?” Los resultados que se arrojaron fueron los siguientes: sí lo ha percibido, el 32,2%; no lo ha percibido, el 66%. No Sabe/ No Responde: 1,8%. En aquella encuesta, la imagen negativa fue superior en todas las regiones abordadas, incluyendo Bogotá donde la desaprobación superó el 59%.