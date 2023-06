Rafael Santos reveló gran secreto de Diomedes Díaz

El hijo del 'cacique' reveló detalles inéditos de su padre.

Además de ser uno de los artistas más reconocidos de la historia de Colombia, la muerte de Diomedes Díaz trajo consigo un número amplio de hipótesis y leyendas urbanas respecto a El Cacique, ya que, a pesar de haber tenido 28 hijos reconocidos, tras el deceso del cantante aparecieron más personas que afirman que Diomedes es su padre.

Algunos de los hijos reconocidos que más conoce el público de Diomedes Díaz son los que tuvo con su primera esposa Patricia Acosta, que es considerada por los amigos y cercanos del artista como el gran amor de Diomedes, producto de esta relación nacieron Rafael Santos, Diomedes de Jesús, Luis Ángel y Martín Elías –quien falleció en 2017–.

Como conmemoración del Día del Padre, el programa de farándula colombiana Lo Sé Todo entrevistó a Rafael Santos Díaz, el mayor de los hijos de Diomedes con Patricia Acosta, allí el también cantante vallenato recuerdo los consejos que le dio su padre cuando era joven, además de revelar uno de los secretos más grandes de Díaz en ese entonces.

Además de ser uno de los cantantes más populares en Colombia, Diomedes era conocido por ser un hombre enamoradizo, por lo que se especula que además de los 28 hijos que se conocen, existe un gran número de retoños no reconocidos.

Frente a ello, Rafael Santos afirmó que su padre le aconsejaba constantemente tener sabiduría para escoger a la mujer con la que quisiera compartir su vida, presentándole como comparación el número de hijos que él tuvo por fuera del matrimonio, por lo que le pedía a Rafael que no fuera irresponsable en ese sentido.

“Rafael Santos, cuidado con la mujer que vaya a preñar, no vaya a ser como yo que le disparo a todo lo que se mueve, cuidado va a preñar a la muchacha del servicio”, afirmó que le aconsejaba su padre.

Diomedes Díaz falleció el 13 de diciembre de 2013. Archivo

Rafael Santos contó detalles del nacimiento de sus hermanastros, afirmando que él tuvo que presenciar como cada cierto tiempo nacía un nuevo hijo del Cacique, de la misma forma, decidió contar un secreto: que en una oportunidad nacieron tres hijos de Diomedes Díaz en diferentes clínicas el mismo día. Eso sí, afirmó que, a pesar de esto, su padre siempre respondió por todos ellos.

“Mi papá no sé a quién salió. Yo veía que un día nacía un hermano en esta clínica y, luego, otro hermano en la otra. El mismo día nacían tres”.

Respecto a su vida personal, Rafael Santos afirmó que, igual que su padre tiene una debilidad por las mujeres, pero que en estos momentos encontró a su pareja ideal; por lo que, a diferencia de Diomedes, él se encuentra enfocado exclusivamente en su esposa.

“Yo no lo puedo juzgar, yo soy un macho también y me gustan las mujeres, pero Dios me mandó una que ahora me tiene como caballo, no puedo mirar para los lados”, dijo el artista.

¿Cuántos hijos tuvo Diomedes Díaz?

Antes de casarse con Patricia Acosta tuvo una hija con Berta Mejía a la cual llamó Rosa Elvira Díaz Mejía; años después nació Kelly Elvira Díaz de una relación con Beatriz Elena Franco; en 1987 nació Elder Dayán, que hoy es un famoso cantante vallenato.

Años más adelante nació Diomedes Dionisio Díaz Aroca de una relación con Denis Aroca; a la lista de amores de Diomedes se sumó Yolanda Rincón, con quien tuvo a Miguel Ángel Díaz Rincón, que también ha incursionado en diferentes ocasiones al mundo de la música; junto a Alix Ramírez nació Rafael María y Jose Miguel Díaz.

De una relación con María Niño nació Mayra Alejandra, de la misma forma, años después llegó Marena Rocío Díaz de un amorío del Cacique con Martina Sarmiento. Betsy Liliana González fue uno de los amores de Diomedes más reconocidos, con ella tuvo a Betsy Liliana, Luis Mariano y Moisés Díaz, que murió en un accidente automovilístico.

La última esposa del artista fue Luz Consuelo Martínez, de esta relación nacieron Fredy José, Carmen Consuelo y Katiuska.