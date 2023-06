Millonarios recibió el primer golpe previo a la final: Dimayor le negó petición de cambiar fecha del partido de vuelta

La Dimayor le negó a Millonarios el cambio de fecha el juego de vuelta de la final. (Cortesía Dimayor)

El título del primer semestre de la Liga BetPlay Dimayor lo definirán Atlético Nacional y Millonarios, lo que será un encuentro sin precedente en esta instancia; teniendo en cuenta que son dos de los equipos con más estrellas en el fútbol cafetero. Para muchos es el clásico del país, por lo cual será una final para alquilar balcón.

El juego de ida será en el Atanasio Girardot (Medellín), el miércoles 21 de junio desde las 8:00 p. m. (hora colombiana) con trasmisión de Win Sports +, para dicho encuentro el Rey de Copas contará con el regreso de la barra Los Del Sur. La vuelta será el sábado 24 desde las 7:00 p. m. en el Nemesio Camacho El Campín (Bogotá).

No obstante, Millonarios hizo una petición a la División Mayor de Fútbol Colombiano (Dimayor) para que el encuentro de vuelta en el Nemesio Camacho El Campín no se juegue el sábado, sino el domingo 25 de junio; sin embargo, esta solicitud fue desestimada por la organización de acuerdo a las declaraciones de su presidente Fernando Jaramillo en declaraciones en Caracol Deportes.

“Aquí hay que privilegiar el equilibrio deportivo, todos tienen los mismos días de descanso. La primera fecha es el miércoles y la segunda el sábado. Hay que tener en cuenta las competencias internacionales. Nacional tiene el martes y por lo tanto no le dan los días de descanso. Además, sobre el tema de los jugadores, los dos clubes tienen dos jugadores cada uno que no podrán utilizar el día miércoles”.

Acto seguido, Fernando Jaramillo argumentó que se establecieron estas fechas dado que ambas escuadras tienen calendario internacional por lo que tienen el mismo tiempo para recuperarse físicamente y se buscó beneficiar al conjunto de Paulo Autuori.

“Desde ningún punto de vista hay un favorecimiento, hemos cuidado el equilibrio deportivo. Todos tienen los mismos días de descanso: jugaron el sábado, vuelven a jugar cuatro días después y vienen tres días de descanso. No veo cuál es el desequilibrio deportivo ni el favorecimiento”.

El directivo fue claro en que no, no hay desventaja deportiva para Millonarios que se pidió el cambio de fecha del encuentro de vuelta en el Coloso de la 57:

“Nacional juega un partido internacional el martes. Sí, a algunos equipos les ha tocado jugar con 2 o 3 días de descanso, pero en este caso si se puede y se cumplen los días, no veo cuál es el desequilibrio desde el punto de vista deportivo… El torneo internacional es otro tema y hay que ayudar a los equipos cuando se puede”.

Y agregó: “Esperaremos que llegue el requerimiento oficial, pero el punto es que se están teniendo los días de descanso que dice el reglamento, no le veo el problema. Si al club que está en competencia internacional le puedes dar los tres días, por qué no dárselos. La publicación de las fechas iniciales no estaba publicada aún e incluso en el sorteo dijimos que podría ser 24-25 de junio”.

De acuerdo a las declaraciones de la cabeza de la Dimayor, no habrá cambio de fecha para el juego de vuelta de la final de la Liga BetPlay de la que se conocerá al nuevo campeón el sábado 24 de junio en el Nemesio Camacho El Campín.

Millonarios confirmó su paso a la final tras imponerse en condición de local 2-1 a Medellín con anotaciones de Andrés Llinás y Daniel Cataño. Por su parte, Atlético Nacional logró una clasificación agónica al derrotar en su estadio 3-2 a Deportivo Pasto con tantos de Tomás Ángel. Jefferson Duque y Jarlan Barrera.