Manuela Gómez se va en contra de los influenciadores que se creen famosos: “Me choca encontrarme con gente así”

En una época dominada por las redes sociales y todo tipo de plataformas digitales surgieron los llamados influenciadores/creadores de contenido. En este sentido, son muchas las personas que se dedican a compartir material para las redes sociales y vivir de ello.

Son muchos los que han alcanzado el éxito y otros que, sin gozar de tanta popularidad, actúan como si la tuvieran. Es precisamente con el último tipo de personas con los que Manuela Gómez manifestó sentirse molesta. Desde sus Historias de Instagram, la ‘Exprotagonista de Nuestra Tele’ comenzó por decir:

“No entiendo cuál es la movie que tienen algunos influenciadores que se creen súper famosos, mi amor, famosos Shakira y el papa... y uno a veces teniendo más seguidores que ellos, uno los postea porque yo ya viví el proceso de la fama, yo ya viví el proceso de que era una piquiña, que era súper prepotente, súper creída con esa vaina y nunca etiquetaba a nadie porque me creía la más y la vida me dio un golpazo que perdí mi cuenta verificada, me tocó empezar de cero”.

Aparentemente, el disgusto de la también empresaria radica en que en ocasiones etiqueta en sus publicaciones a algún influenciador(a) y éste no la repostea a ella. De este modo, habló de la necesidad de no ser egoísta.

“Ya viví la película y aprendí de la experiencia, a no ser como egoísta porque uno está es como para ayudarse, para progresar, sin egoísmos. Realmente me choca encontrarme con gente así que sabiendo que tiene menos seguidores que uno, uno los etiqueta como para que la gente también conozca a otras personas, otros influenciadores y tienen menos seguidores que uno y no son capaces de repostearle a uno la publicación. No entiendo en qué planeta están estas personas... ni siquiera son capaces de repostear una foto, o sea, bájense de la nube que se creen la película de que son súper famosos y nada que ver”.

A continuación, lo compartido por Manuela Gómez en sus Historias de Instagram:

Posteriormente, Gómez fue más contundente aun cuando se refirió al hecho de que estas personas no son nada sin sus perfiles en redes sociales, puesto que si un día se los llegaran a cerrar se quedarían sin nada.

“El que sube como palma baja como coco. Les digo que yo, se los juro, me creía Shakira, me creía famosa... estaba súper equivocada y lo acepto y por algo pasó lo que pasó, en cualquier momento a una de esas personas le cierran la página, no la pueden encontrar y quiénes son, no son nada sin sus números de Instagram y aprendí muchísimo que uno necesita aliados, uno necesita amistades, uno necesita que la gente lo ayude, pero viven como en una nube voladora con sus números que creen que eso les va a durar toda la vida y en cualquier momento lo pueden perder todo”.

En otras noticias sobre Manuela Gómez, sus seguidores saben que acostumbra a mantener en contacto frecuente con ellos y dar respuesta a cuanto interrogante recibe tanto de su vida pública como privada. En este sentido, cuando por los recientes días activó la ventana de preguntas desde sus Historias de Instagram, uno de sus tantos admiradores la interrogó por: “¿Usted se curó de la toxoplasmosis?”; al respecto, la empresaria antioqueña respondió:

“Es que la toxoplasmosis nunca se quita. Yo todavía tengo toxoplasmosis en el ojo, en cualquier momento se puede despertar, me puede dejar ciega, si paso muchos niveles de estrés, de presión, de angustia, de muchas cosas, pero eso no se cura, eso es para toda la vida”.

Aquí, lo compartido por la empresaria en su momento: