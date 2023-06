Lanzan botella a Poncho Zuleta en medio de presentación: mánager aseguró que rechaza cualquier actitud violenta contra los artistas

A través de su cuenta de Twitter comentó: “un consejo para las nuevas generaciones de nuestro amado vallenato: No es llegar, es mantenerse”

A través de sus redes sociales, el manager de Poncho Zuleta, Cristian Rodríguez, denunció lo ocurrido en una de las más recientes presentaciones del cantante vallenato. Tal y como lo reveló, una de las personas que estaba en el público lanzó una botella en contra el músico en las fiestas de Repelón, en el Atlántico.

“La botella que lanzó un inadaptado esta madrugada en las fiestas de Repelón, Atlántico al juglar Poncho Zuleta. No sé qué tiene la gente en la cabeza, como atentan contra una leyenda de esta manera. El envase que tenía como objetivo la humanidad de mi artista, terminó impactando contra el maestro César Valbuena, nuestro guitarrista, a quien le afectó su mano izquierda y no pudo continuar con el show. En nombre del folclor, de la cultura y de el equipo de trabajo del juglar, exigimos respeto y rechazamos este tipo de actuaciones que no van ligadas al sano entretenimiento”, redactó.

Recientemente, el popular cantante vallenato habló de su carrera y aconsejó a quienes están intentando construir su camino en la industria. A través de su cuenta de Twitter comentó: “un consejo para las nuevas generaciones de nuestro amado vallenato: No es llegar, es mantenerse”.

Este año, precisamente, en abril, fue protagonista de un tributo en Valledupar. En medio del desarrollo del Festival Vallenato, el alcalde de la ciudad, José Santos Castro, dejó ver la escultura que se hizo en honor al músico. “En pocos días develaremos la escultura en honor al maestro Tomás Alfonso ‘Poncho’ Zuleta; leyenda viva que representa a una de las dinastías más importantes de la música vallenata. A través de la convocatoria pública ‘La Cultura VA 2021′ la hicimos posible”, anunció el mandatario.

“Le agradezco al alcalde Mello Castro por este homenaje que me aumenta las ganas de vivir, la alegría y las ganas de seguir propendiendo por la cultura de mi tierra. Gracias por esta plaza hermosa; en lo sucesivo seré su jardinero, aquí espero encontrarme con muchos visitantes, compartir con mis seguidores y amantes de la música vallenata”, manifestó el cantante al recibir el homenaje. La pieza, en honor a él, está hecha en resina epóxica y fibra de vidrio. Es color bronce y tiene medidas de 3.80 metros de alto por 2.80 de ancho.

“Esta obra tiene el propósito de resaltar el aporte que, por más de 50 años, le ha hecho Poncho Zuleta a nuestro folclor”, dijo el alcalde. “Es una escultura bastante acogedora, en un buen formato, arraigada a la historia de la dinastía Zuleta”, agregó Jhon Peñaloza, autor de la obra.

La parranda de Silvestre Dangond y Poncho Zuleta

En la noche del sábado 27 de mayo de 2023, Poncho Zuleta y Silvestre Dangond estuvieron juntos en una parranda que, según se informó en su momento, se hizo para celebrar el cumpleaños de Silvestre. “El pasado jueves celebramos la vida de mi brother Silvestre Dangond y las primeras ventas de Ron Defensor en territorio norteamericano, y en exclusiva en la mejor licorería de Miami. ¡Disfrutamos de una experiencia maravillosa!”, comentó, en sus redes sociales, el abogado Abelardo de la Espriella.

En los videos de la parranda, se puede ver cómo Poncho y Silvestre bailan y cantan mientras están rodeados de familiares y amigos y con una agrupación que los acompañó en vivo. En su cuenta de Instagram, Poncho Zuleta publicó uno de los videos con el mensaje: “que noche la de anoche, sobrino”.

Pero la parranda con Zuleta no fue la única sorpresa que dejó Dangond, pues también se conoció que regresó a los escenarios luego del anunció que se retiraría de las presentaciones en vivo para descansar y recargar energías, y así, brindar el show que sus fanáticos merecen. La presentación se habría llevado a cabo en el FLA Live Arena ubicado en Miami (Florida), en donde Cantó sus mayores éxitos y compartió con los colombianos allí presentes.