“Este país no soporta más sufrimiento”: José Félix Lafaurie habla de las negociaciones del Gobierno con el ELN

En medio de las conversaciones que adelanta el Estado colombiano con el ELN, José Félix Lafaurie, presidente de la Federación Nacional de Ganaderos (Fedegán) y negociador del Gobierno Petro, hizo un balance del proceso y aseguró que el país se encuentra entrando en un nuevo escenario. De acuerdo con lo que señaló en una entrevista con el diario El Tiempo, se ha venido demostrando que el diálogo sí es una herramienta útil para terminar conflictos.

“Se han firmado 11 acuerdos en total, entre ellos dos muy importantes: el del cese del fuego y el de participación de la sociedad, que son como hermanos siameses”, inició diciendo.

La paz, sin embargo, destaca Lafaurie, no es un destino con un camino sencillo de recorrer. En la actualidad, dice el presidente de Fedegán, teniendo en cuenta un informe de inteligencia de las autoridades nacionales, en Colombia hay más de 1.000 grupos armados que atormentan a la comunidad.

“Las grandes mafias del narcotráfico operan en y desde los territorios, pero con vasos comunicantes con grupos pequeños que actúan en ciudades, las bandas barriales del microtráfico, con un nivel de agresión muy alto que hoy tiene en jaque a las ciudades (...) Son grupúsculos criminales vinculados al microtráfico. La subversión con estatus político es otra cosa: el ELN y lo que quedó de Farc, aunque yo excluiría a quienes firmaron el acuerdo y lo traicionaron”, detalló en la charla que tuvo con el diario nacional ya citado.

Lafaurie aprovechó la oportunidad, además, para aclarar el comentario que se ha hecho popular acerca de que al ELN “se le ha dado vía libre para seguir cometiendo delitos” como el secuestro. Fue hace días cuando el jefe negociador del ELN, Pablo Beltrán, aseguró que: “las operaciones de finanzas del ELN se comenzaron a discutir aquí, pero esa discusión no terminó. Se va a seguir debatiendo entonces, pero en estos protocolos no entraron, se aspira que más adelante sí (...) Sí, nosotros cobramos impuestos en las regiones, se mantendrá por ahora. Nosotros no hablamos de secuestro, hablamos de retenciones, si no son necesarias no se harán”.

El corazón del acuerdo con el ELN, dice el presidente de Fedegán, es la participación de la comunidad en el proceso de construcción de paz y fortalecimiento de la democracia

Según Lafaurie, en el Acuerdo 10, el ELN se acoge al Derecho Internacional Humanitario y la jurisprudencia del DIH, lo que prohíbe, de manera explícita, el secuestro. “Ellos sostuvieron en Caracas que no firman nada que no puedan cumplir(...) si ellos dicen que van a cumplir lo que firman, tendrán que cumplir, no secuestrar. Tampoco podemos olvidar que el secuestro está tipificado como un delito en el Código Penal colombiano”, sentenció el presidente de la Federación Nacional de Ganaderos (Fedegán) y negociador del Gobierno Petro.

De acuerdo con lo que explicó Lafaurie, Pablo Beltrán se encuentra errado con sus palabras, pues cae en un escenario “equivocado y contraproducente” hasta para el ELN. “Este país no soporta más sufrimiento, después de la vorágine de violencia que nos ha tocado vivir, con el secuestro como instrumento de coacción, y mucho menos si ellos esperan que esa sociedad participe en la construcción de la paz. Es una contradicción”, destacó.

Pablo Beltrán, manifiesta Lafaurie, firmó un protocolo en el que se establece que secuestrar está prohibido. “Se lo puedo leer y le puedo decir dónde dice que él se compromete con el DIH, y le puedo leer también dos literales”, le dijo el negociador del Gobierno al periodista Yamid Amat.

Un alto en el camino en el proceso de la Paz Total

Al hablar del que sería el “nulo” funcionamiento de la Paz Total, Lafaurie propuso hacer un pare en el camino para, entre otras cosas, “analizar a fondo los elementos sobre los cuales está construida la política de Paz Total y revisarla”. “Mire, nadie vende un buen negocio, y lo que hay aquí no es solo uno, sino varios buenos negocios además del narcotráfico, como la minería ilegal y el comercio también ilegal de madera”, argumentó al explicar su hipótesis.

Tal y como señaló, lo que hará mover al acuerdo, desde el centro, es la participación de la comunidad como actor principal “en la construcción de la paz y en el fortalecimiento de la democracia”.