Denuncian instalación de un retén ilegal en Cauca por parte de las disidencias de las Farc: “Es una vergüenza para la Fuerza Pública”

Una fuente oficial aseguró que no hubo presencia de la Fuerza Pública en el lugar para desarticular el retén ilegal. Colprensa

Una fuente, cuyo nombre no fue revelado, informó a Pulzo que integrantes de las estructuras Jaime Martínez y Dagoberto Ramos Ortiz de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) instalaron un retén ilegal en la vía principal que conduce al municipio de Caldono (Cauca).

Diferentes organizaciones de derechos humanos también denunciaron la instalación del retén en dicho corredor vial, que también comunica la cabecera municipal con el sector El Pital.

De acuerdo con el medio, los actores armados permanecieron cuatro horas en la vía haciendo inspecciones y controles a los vehículos que transitaban por ahí. “Los ciudadanos y sus vehículos han sido objeto de requisas, inspecciones y controles irregulares”, señaló la fuente oficial para Pulzo.

La persona que denunció los hechos aseguró que la Fuerza Pública no estuvo presente en el lugar para desmotar el retén. “Es una vergüenza para la Fuerza Pública, no tienen el control del territorio”, aseveró la fuente. Además, el temor de los habitantes se ha acrecentado porque, según el medio citado, dichas estructuras ilegales anunciaron que no se irán del territorio.

Esta no es la primera denuncia que se hace sobre la instalación de retenes ilegales en las vías del país, pues en marzo de 2023 se conoció que las disidencias de las Farc pusieron uno en la vía que comunica El Paujil y Cartagena del Chairá (Caquetá). Los actores armados se ubicaron en la vereda La Gallineta, cerca al centro poblado de Versalles, y allí permanecieron dos horas, entre las 5:00 p. m. y las 7:00 p. m.

Disidencias de las Farc instalaron un retén ilegal en la vía que comunica a El Paujil con Cartagena del Chairá (Caquetá). Cortesía: Twitter @ricarospina.

Según informó Semana, quienes instalaron el retén fueron integrantes del Frente Comandante Rodrigo Cadete de las disidencias de Iván Mordisco. Allí, pidieron papeles a quienes detenían en el camino y, además, entregaron panfletos del grupo armado. “No creo que seamos parientes muy cercanos, pero si usted es capaz de temblar de indignación cada vez que se comete una injusticia con el pueblo colombiano, somos compañeros, somos camaradas que es más importante”, se lee en el panfleto que entregaron a los usuarios de la vía.

“En el Caquetá hace muchos años no se veía un retén de la guerrilla, ayer muchos habitantes del municipio de Cartagena del Chairá volvieron a vivirlo, esto gracias a una política permisiva del actual gobierno, gracias por devolvernos 20 años en el tiempo”, denunció un ciudadano.

Para poder inspeccionar a los usuarios de la vía, la estructura armada ordenó que todos los que se movilicen en carro deberán llevar los vidrios abajo, además, los que vayan en moto no pueden utilizar casco. Por su parte, quienes son de la zona rural tendrán que portar el carnet de la vereda.

“Es preocuparte el tema de seguridad que se está viviendo en estos momentos, ya hemos adelantado reuniones para hacer un consejo de seguridad con el ánimo de analizar esta situación que se presentó el domingo”, dijo el alcalde de Cartagena del Chairá, Edilberto Molina Hernández, a la emisora Enfoque Caquetá.

De acuerdo con el mandatario, en efecto, hacía 20 años que no se presentaba una situación así en el municipio. Además, aseguró que ahora los habitantes de la zona no quieren salir de sus hogares y viven con miedo y zozobra. Como consecuencia, hizo un llamado al Gobierno Petro para atender los casos que se están presentando con los grupos armados y poder devolverle la paz a los habitantes.

“Ellos quieren mostrar su poderío, la capacidad que tienen para hacer este tipo de retenes. Por ello, le hago un llamado al Gobierno nacional y a la comunidad internacional para que se tomen las medidas pertinentes, porque todos los colombianos hoy queremos la paz total”, señaló el alcalde, de acuerdo con el medio citado.